'Las aventuras del joven Indiana Jones', la serie de los 90 creada por George Lucas es un auténtico tesoro para los fans más nostálgicos... y sigue perdido en el streaming de España

Con el estreno en cines de 'Indiana Jones y el dial del destino', y a la espera de que aterrice en Disney+ (aún no hay fecha oficial para la plataforma de streaming) es inevitable querer recordar el pasado del arqueólogo encarnado por Harrison Ford. Y eso incluye algo más que las películas. En Espinof hemos tragado mucha televisión y tenemos memoria de elefante, lo cual explica que hayamos acabado aquí y que nos guste tanto compartir nuestros recuerdos y poner los vuestros a prueba.

Y si sois fans de Indiana Jones (¿quién no?) seguramente no se os pasó por alto 'Las aventuras del joven Indiana Jones' ('The Young Indiana Jones Chronicles'), una serie que importó Antena 3 en 1992, durante sus primeros años de emisión.

Para entonces Ford ya había dado vida al mítico personaje en tres taquillazos, pilares fundamentales de nuestra educación cinéfila: 'En busca del arca perdida' ('Raiders of the Lost Ark', 1981), 'Indiana Jones y el templo maldito' ('Indiana Jones and the Temple of Doom', 1984) e 'Indiana Jones y la última cruzada' ('Indiana Jones and the Last Crusade', 1989). Pero, ¿cómo se convierte un profesor en ese cazador de reliquias/aventurero infatigable, látigo en mano?

De películas a crónicas y de crónicas a aventuras

"Antes de que el mundo conociera a Indiana, Indiana conoció el mundo."

En 'Las aventuras del joven Indiana Jones', George Lucas se propuso ampliar el universo de las películas, contándonos la vida del arqueólogo desde el principio y cómo manifestó su espíritu intrépido siendo sólo un bebé. Espíritu que se verá alentado después cuando a su padre, profesor y conferenciante, le invitan a recorrer el mundo.

El pequeño Henry Jones Jr. se convierte así en Indy el explorador y nace el aventurero. Porque es siendo un niño cuando oye habar del diamante por el que correrá un grave peligro en el templo maldito o sobre el mito de la calavera de cristal.

La serie original jugaba con tres líneas temporales y tres Indianas: el anciano, interpretado por George Hall (cuyo papel ha creado un problema de continuidad), el joven (desde los 17 a los 21) al que encarna Sean Patrick Flanery, y el más pequeño (Corey Carrier), a la tierna edad de 10 años y en plena etapa de aprendizaje.

Pero al pequeño Indy no le gustaba estar encerrado delante de un libro. Le gustaba experimentar las cosas por sí mismo. Era viajando con sus padres y conociendo otras culturas de primera mano como a él le gustaba aprender. Más tarde, cuando se convierte en el joven Indiana Jones, se ve envuelto en los acontecimientos históricos más importantes de la época.

Como un Forrest Gump de principios del siglo XX: trabajando en un bar de jazz en Chicago, en pleno reinado de Al Capone, escapando de una prisión alemana junto a Charles de Gaulle, uniéndose a la revolución de Pancho Villa en México, interpretando las ideas de Sigmund Freud en Viena o cenando en Londres con Winston Churchill.

Y todo nos lo cuentan con la fórmula del flashback. Es el actual Indiana Jones, en 1992 (es decir, con 92 años) con su sombrero pero con bastón en lugar de látigo y cicatrices que atestiguan que fue un aventurero, el que aprovecha cualquier excusa para contar sus "batallitas de abuelo" a cualquier extraño con el que se cruza (como Forrest Gump en el banco): en la sala de espera del médico, durante un vuelo, compartiendo mesa en un restaurante... Claro que sus batallitas no son incoherencias como las del Abuelo Simpson.

'Las aventuras del joven Indiana Jones' tenía unos créditos de lujo

La serie se ideó y se grabó como 'The Young Indiana Jones Chronicles' en ABC, en 1992. No duró más de 28 episodios aunque George Lucas tenía ideas para filmar 70, debido a su desorbitado coste de producción: más de 900.000 euros por capítulo (un dineral para la época). Con semejantes localizaciones, no es de extrañar.

Cuatro episodios se quedaron sin emitir, entre ellos, el que llevaba a Jones a Praga para conocer a Frank Kafka. Sin embargo, tras ser cancelada, la serie volvió en forma de telefilm.

Fueron cuatro producciones de dos horas, que se incluyeron junto al resto de capítulos de 'The Young Indiana Jones Chronicles' y se reeditaron como 'The Adventures of Young Indiana Jones' en 22 entregas, desde Egipto en 1908 hasta Hollywood en 1920 y donde pudimos ver al mismísimo Harrison Ford pero dejando fuera al "viejo" Indy, que hacía de hilo conductor.

Cabe destacar que, además de George Lucas, detrás de esta superproducción estaba Amblin, la productora del otro creador del personaje, Steven Spielberg, y un puñado de excelentes guionistas. Entre ellos, además de la legendaria Carrie Fisher, un nombre que os sonará mucho: Frank Darabont. El escritor y director firmó seis capítulos de la serie original y una de las películas para televisión.

Asimismo, Spielberg y Lucas contaron con famosos amigos de la industria del cine, como Christopher Lee, Daniel Craig (antes de ser James Bond, personaje en el que se basaron para crear a Indy), Terry Jones (uno de los Monty Python), Pernilla August, Timothy Spall, Jeffrey Wright o talentos que entonces estaban en su momento álgido, como Catherine Zeta-Jones, Elizabeth Hurley o Anne Heche.

Disney+ estrenó 'Las crónicas del joven Indiana Jones' el pasado 31 de mayo, junto a las primeras cuatro películas de la saga, pero de momento no está disponible para los suscriptores en España. Así que la única forma de rememorar las aventuras del joven Indy es a través del DVD o viejas grabaciones. Y esperar pacientemente a que Disney decida traerla...

