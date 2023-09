La elección de Daniel Craig como James Bond preocupaba al director de 'Casino Royale': "No era un tío guapo"

¿Imagináis que James Bond pudiera ser Henry Cavill? ¿O Sam Heughan? Pues, si Daniel Craig no hubiera salido elegido en su momento, ambos podrían haber tenido oportunidad de pedir un Martini mezclado, no agitado en la gran pantalla. Tristemente para ellos, Craig fue elegido unánimemente por el comité que elige el nuevo Bond (y que ahora estará en plena fumata negra continua) de manera democrática. Aunque hubo quien se encontró con un dilema: ¿Y si el actor... no es lo suficientemente guapo?

La belleza está en el exterior

Martin Campbell, el director de 'Casino Royale', comentó a Express UK que él, personalmente, no estaba del todo convencido con la elección de Craig porque no seguía el modelo tradicional de Bond como, por ejemplo, Pierce Brosnan, de quien cogió el manto: "Mi única reticencia con Daniel... Él siempre ha sido un actor sobresaliente, no hay duda... Era el hecho de que personas como Sean Connery, Roger Moore y Pierce Brosnan siempre lucen como Bonds tradicionales: chicos guapísimos, sexys, muy atractivos para las mujeres y demás".

Daniel era obviamente más duro y más resistente, pero no era un tío guapo tradicional. Así que le di vueltas un rato, y aparte de eso, siempre fue él sin duda alguna.

Lo cierto es que, si os acordáis, Daniel Craig sufrió el odio de los fans (como sufrirá el que venga después, sea quien sea). La encargada de casting, Debbie McWilliams, habló sobre esto en EW: "La respuesta de la prensa fue horrible y lo siento por él, pero de alguna manera creo que le animó a hacer lo mejor que podía para mostrarle a todos que estaban equivocados". Cinco películas después, no nos imaginamos a otro como Bond. Misión cumplida.

