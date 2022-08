"No hay contenido woke ni promueve su agenda y por eso la odian". El creador de 'La lista final' responde a los críticos que tachan la serie de fantasía de derechas

La serie de de Amazon Prime Video 'La lista final' (The Terminal List, 2022), con Chris Pratt, que salió en julio con críticas terribles, ha demostrado, sin embargo, ser un gran éxito entre los espectadores con 1.600 millones de minutos vistos en su primera semana. La serie se basa en un libro escrito por el ex Navy SEAL Jack Carr, quien es productor ejecutivo de la serie y recientemente comentó a Fox News que la crítica se cebó con su trabajo simplemente porque "no hay cosas woke", sosteniendo que la serie no está impulsada políticamente ni "promueve" las agendas de los críticos.

"Ven una bandera o a alguien hábil con las armas y les molesta"

Carr tuvo un problema particular con el crítico de The Daily Beast Nick Schager, quien calificó la serie como una "fantasía de venganza derechista desquiciada". Variety también criticó la serie, llamándola un "proyecto de vanidad militar para un Chris Pratt sin carisma":

“No mencionamos derecha, izquierda, conservador, liberal, ninguna de esas cosas se menciona. The Daily Beast, en particular, su reseña fue bastante vehemente. Pero, es que ven una bandera estadounidense y se molestan. O ven a alguien que es competente con las armas y tiene una cierta mentalidad y responsabiliza a los que están en el poder por sus acciones y, simplemente, se les va un poco la olla”.

Comentábamos en nuestra crítica que el autor del libro decía en su promoción que la tibia recepción tiene que ver con el clima político actual y cómo está afectando al entretenimiento, lo que de alguna manera reconocía que su producto tiene una fuerte carga ideológica, por mucho más escondida e intuible que sea. Pero en todo caso, su carga es mucho mas ligera que la de algunos productos de los 80 de acción salidos de EE.UU.

Tal como lo ve Carr, los críticos odian 'La lista final' porque evita su agenda afín: