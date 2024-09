Prime Video acaba de estrenar la precuela de uno de los mayores éxitos de Amazon. Un thriller en forma de miniserie con uno de los protagonistas de la trilogía 'Deadpool'

Uno de los mayores éxitos de Prime Video durante lo que llevamos de año ha sido 'Reina Roja', adaptación de la novela homónima de Juan Gómez-Jurado que arrasó hasta tal punto que ya tiene confirmada incluso una tercera temporada. Sin embargo, la primera expansión de ese universo se hizo a través de una precuela que Amazon acaba de estrenar hoy 23 de septiembre en streaming: 'Cicatriz'.

A lo largo de 8 episodios de unos 50 minutos de duración cada uno, 'Cicatriz' cuenta la historia de Simón, un informático con muy pocas habilidades sociales que conoce por Internet a Irina una enigmática mujer con una llamativa cicatriz en su rostro. A partir de ahí todo se complica hasta límites insospechados para los personajes interpretados por Juanlu González y Milena Radulovic.

Aunque la historia de 'Cicatriz' está situada antes que la de 'Reina Roja', no esperéis que haya una continuidad muy cuidada entre ambas series, ya que Gómez-Jurado no participó en esta adaptación. Por no mencionar que los medios no fueron los mismos, pero estoy convencido de que​ los fans de este universo querrán darle al menos una oportunidad.

Fue un fracaso en La 1

Es cierto que ya tuvieron la oportunidad de hacerlo con su estreno en abierto. Sin embargo, su emisión en La 1, que llega a su final este próximo miércoles 25 de septiembre, ha sido fracaso en toda regla, ya que ningún episodio llegó tan siquiera a los 500.000 espectadores. Por no decir que el quinto capítulo se quedó incluso por debajo de los 200.000 televidentes.

Es de esperar que 'Cicatriz' funcione mejor en Prime Video, y también que la plataforma haga especial hincapié durante su promoción en que cuenta con la participación de Stefan Kapičić, el mismo actor que dio vida a Coloso en la trilogía de 'Deadpool'.

