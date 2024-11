El showrunner de 'Arcane' revela por qué la tremenda serie de Netflix termina con su segunda temporada, y tiene mucho sentido. "Pasamos 9 años con estos personajes"

Esta semana 'Arcane' llega a su final definitivo con el desenlace de la segunda temporada. Tras tres años en desarrollo, estos últimos tres capítulos que se estrenan en Netflix el próximo 23 de noviembre pondrán punto y final a la historia de Vi, Jinx y el resto de Piltover y Zaun.

No ha sido un camino fácil, y menos en Fortiche y Riot Games, que ya están listos para despedirse de la serie de 'League of Legends'... Porque, como ya sabemos, no habrá más temporadas de 'Arcane'.

Hasta aquí hemos llegado

Porque aunque para nosotros ha sido un viaje que empezó en 2021 con el estreno de la primera temporada de 'Arcane', en Fortiche y Riot Games llevan ya nueve añazos trabajando en la serie. Según confirmó el showrunner Christian Linke, la producción de 'Arcane' arrancó allá por 2015, y la vida ha pegado muchas vueltas desde entonces.

Y es que estas dos temporadas de 'Arcane' se ha centrado en un reparto muy concreto de personajes de 'League of Legends', encabezado por Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce y Viktor, entre otros tantos. Pero el videojuego tiene un lore muy rico con otros muchos personajes que están esperando su turno, y Lirke creen que también va siendo hora de centrarse en ellos.

"Hemos pasado nueve años trabajando en estos once personajes, aproximadamente. Así que también hay un poco de querer asegurarnos de que podamos contar las historias de otros personajes que también nos apasionan", ha explicado Linke. "Hay gente que estaba soltera cuando empezó 'Arcane', y ahora esta casada y tiene hijos que van al colegio".

Lirke no ha desvelado aún nada sobre los siguientes proyectos animados de 'League of Legends', aunque parece que tras 'Arcane' ya hay algo en el horizonte. Especialmente porque 'Arcane' ya es una de las series animadas más impactantes y exitosas de la historia y se ha convertido en un referente (y dejado con ganas de más) en el mundo de la animación.

"Comenzamos a hacer 'Arcane' en una época en la que no había muchos precedentes de este enfoque. La gente nos decía "Oye, pero no puedes hacer episodios de animación de 40 minutos, es una locura", dijo el showrunner. "Y creo que teníamos este sueño de que si crees, puedes. Creo que, realmente, el drama, las pausas largas y los silencios entre personajes... Son cosas que han sido inusuales, al menos en animación occidental"

