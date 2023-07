Crunchyroll se marca un tanto y ficha dos de las series de anime más esperadas del año para un verano cargado de zombies y maldiciones

Crunchyroll ya ha desvelado una parrilla de verano bien cargadita de estrenos, e incluso ya ha empezado a confirmar sus simuldubs para estos meses. Aún faltaban por confirmar algunas de las series que veníamos esperando con más ganas y por fin Crunchyroll se ha terminado de mojar con dos de sus fichajes estrella.

Terror sobrenatural para no aburrirnos

Una de las novedades que llega en verano es 'Zom 100: Bucket List of the Dead', la que adapta la nueva serie del autor de 'Alice in Borderland'. El anime se ambienta en pleno apocalipsis zombie y sigue a Akira Tendo, un oficinista muy desganado que se encuentra atrapado en su rutina hasta que su vida pega un giro completo. Y en vez de dejarse llevar por el miedo a una muerte inminente, Akira decide vivir su vida al máximo y cumplir su lista de deseos pendientes.

Estaba en vilo a qué plataforma llegaría, pero Crunchyroll ha confirmado que empezará a emitir en simulcast 'Zom 100' a partir del 9 de julio, con lo que podremos seguirla semana a semana con subtítulos en castellano. También es posible que haya simuldub, pero eso todavía está en el aire.

Y la otra serie que ya prácticamente era un secreto a voces era 'Jujutsu Kaisen'. El anime de fantasía oscura está a puntito de estrenar su segunda temporada y es posiblemente la serie de anime más anticipada del verano. Y sí, también tendrá simulcast en Crunchyroll a partir del 6 de julio.

También se ha confirmado que el Arco del Pasado de Gojo cubrirá los cinco primeros capítulos de la temporada y después arranca el Arco de Shibuya, uno de los más importantes del manga, desde el episodio 6 al 23.

Así que si venimos buscando animes de acción con su buen punto de terror (ya sea por exorcismos y maldiciones o un buen apocalipsis zombie), este verano lo tenemos bastante movidito en Crunchyroll.

En Espinof | Los mejores animes a los que te puedes enganchar en Crunchyroll