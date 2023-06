Viajes en el tiempo, una máquina expendedora aventurera, romances de instituto, y más: Crunchyroll confirma sus simuldubs para la temporada de anime de verano

Hace unos meses Crunchyroll se estrenó con los simuldubs en España y parece que ha cogido carrerilla. En Estados Unidos y Latinoamérica ya es habitual que los doblajes vayan llegando mientras todavía se emite un anime, y aunque por aquí todavía solo un puñado de series se han sumado al sistema, Crunchyroll ya ha empezado a confirmar su parrilla de verano.

La cosa va de iseakais

Estos meses tenemos un buen número de estrenos por delante y algunas de las series que podremos seguir en Crunchyroll tendrán doblaje en castellano mientras se están emitiendo los nuevos capítulos, sin tener que esperar a que termine toda la temporada.

Por ahora la lista es bastante limitadita pero se ha confirmado que tendremos voces en castellano para seis animes de temporada entre los que predominan los anime isekai y los slice of life adolescentes.

Empezando con las comedias románticas de instituto tenemos 'Horimiya: The Missing Pieces' para ampliar algunos momentos de la serie que se quedaron fuera por tiempo, y también 'Masamune-Kun's Revenge R' para continuar la serie con una segunda temporada.

Lo siguiente en la lista son dos estrenos bastante peculiares: 'My Unique Skills Make me OP Even at Level 1' y 'Reborn as a Vending Machine'. En el primero tenemos un protagonista renacido en un mundo de fantasía con una habilidad que le hace poderosísimo, y en el segundo un protagonista que se reencarna en una máquina expendedora en una mazmorra... Para que digan que el género isekai ya no da mas de sí.

También tendremos la segunda temporada de 'Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation', con lo que es muy posible que en algún momento se empiece a doblar la primera.

Por último llega la segunda temporada de 'Link Click', que es uno de los animes chinos más populares que han llegado últimamente y se ambienta en una agencia de fotografía muy especial que permite a su dueño viajar en el tiempo. Crunchyroll ya ha doblado la primera temporada de la serie, y ahora tendremos la segunda con más aventuras temporales e investigaciones.

