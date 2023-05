Han llegado los simuldubs a Crunchyroll: 'Mashle', 'Hell's Paradise' y los otros excelentes animes que podemos ver con doblaje en castellano casi según se estrenan en Japón

Crunchyroll ya lleva casi un año poniéndose al día con el tema de los doblajes para España y cada vez tenemos más series en castellano en la plataforma. Mientras vemos si en algún momento también llegan doblajes en catalán, euskera o gallego, la plataforma de anime se ha anotado otro tanto con algo que venían reclamando muchos fans: los simuldubs.

Hasta ahora, los doblajes en castellano se venían añadiendo una vez estaba la temporada al completo, pero ahora también podremos ir viendo varias series dobladas casi según se emiten los capítulos nuevos.

Una temporada bien fuerte (y variadita)

Esto no significa que según se emita en Japón el capítulo nuevo lo tendremos doblado en Crunchyroll (que tampoco son magos y hay límites), pero sí que cada semana se podrá ver un nuevo capítulo doblado sin demasiado retraso frente a cuándo se emitió originalmente.

Por ejemplo, ahora mismo se han emitido un total de cinco capítulos de 'Mashle' y los dos primeros ya están doblados en castellano. La temporada de primavera de anime de este año viene pisando bastante fuerte con series muy potentes, y varias se han colado entre los primeros simuldubs de Crunchyroll.

La primera que os he reventado es 'Mashle', una comedia de fantasía con un protagonista que no tiene ni pizca ni magia en un mundo donde los poderes lo son todo... así que en su lugar se ha dedicado a entrenar sus músculos al máximo.

También tenemos en la lista 'Hell's Paradise', un shonen de acción ambientado en el periodo Edo de Japón. La trama sigue a Gabimaru el Vacío, un implacable ninja condenado a muerte, aunque podrá ser absuelto si viaja a una peligrosa isla de la que nadie ha regresado y recupera el elixir de la inmortalidad para el shogun.





Siguiendo con estrenos, llega 'Why Raeliana Ended Up at the Duke’s Mansion', un anime isekai romántico con una protagonista que es asesinada en el mundo real... y que se reencarna como un personaje de un libro. Para poder sobrevivir en esta historia, se mete de lleno en un mundo de intrigas palaciegas y arregla un matrimonio de conveniencia con un poderoso duque.

Los otros dos simulcasts que llegan son 'Ranking of Kings: The Treasure Chest of Courage', un spin-off que amplía la primera temporada del anime con pequeñas historias secundarias, y 'Vinland Saga', que continúa la épica vikinga de Thorfinn con su segunda temporada.

En Espinof | Las mejores series de anime a las que engancharse en Crunchyroll