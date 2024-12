'Dandadan' tendrá temporada 2. Ya hay fecha de estreno para el regreso del mejor anime del año y sus creadores rompen una importante regla no escrita con ello

La temporada de otoño de anime se ha pasado rapidísimo con la cantidad de series de calidad que teníamos. Pero si hay una que se ha llevado el gato al agua sin duda ha sido 'Dandadan', que incluso ha enganchado a muchísimo público que normalmente es más reacio a ver anime.

Como su mezcla de romance adolescente, comedia, y acción sobrenatural nos ha tenido enganchados todo el trimestre... Y, como no podía ser de otra manera, ya tenemos la renovación aquí.

¡Hasta más ver!

'Dandadan' se despide tras doce capítulos y una primera temporada genial. Science Saru se ha lucido adaptando el manga de Yukinobu Tatsu, y apenas ha terminado la emisión de la primera temporada que se ha anunciado oficialmente que el anime ya tiene su segunda temporada en marcha.

Además, los nuevos capítulos no se harán de rogar demasiado. A falta de un día concreto, sabemos que 'Dandadan' regresará en julio de 2025, con la temporada de verano de anime, y si nada cambia es muy posible que podamos seguir viéndola tanto en Netflix como Crunchyroll.

Aunque la renovación no sorprende a nadie, que 'Dandadan' vaya a tener segunda temporada y además tan pronto, es un hito importante para Science Saru. El estudio de anime es conocido por sus series y películas de gran calidad, y especialmente por los trabajos de Masaaki Yuasa.

Pero hasta ahora, en Saru siempre se habían centrado en series contenidas de una temporada única. Incluso al meterse en "franquicias" como 'Scott Pilgrim da el salto' o adaptando mangas como 'Keep Your Hands Off Eizouken!', Saru siempre nos había traído animes cortos que nos tienen esperando eternamente la renovación (que vuelvan las niñas de 'Eizouken', por favor).

Así que la renovación inmediata de 'Dandadan' sin duda es un punto de giro interesantísimo para el estudio, que parece que quiere cambiar un poco so forma de atacar ciertas series. Próximamente también tienen en marcha la nueva serie de 'Ghost in the Shell' y la adaptación de 'Sanda' de Paru Itagaki, van a estar a fuego.

