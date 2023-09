'One Piece' capítulo 1075 del anime: dónde y a qué hora se puede ver online

Si la serie de acción real de Netflix de 'One Piece' quizás sea la puerta de entrada para muchos fans al anime semanal, que se vayan preparando y arremangando que por aquí ya tenemos a la vista el capítulo 1075 del anime.

Estas semanas ha pasado de todo y lo más impresionante ha sido el despertar del Gear 5 de Luffy con la revelación de la verdadera naturaleza de su Fruta del Diablo (y unos nuevos poderes que le hacen parecer un Looney Tune). Y tras un pequeño parón, volvemos a la programación habitual y esta semana nos espera un nuevo capítulo del anime de 'One Piece'.

El momento de la verdad

La llegada del Gear 5 ha supuesto una nueva ronda en el duelo entre Luffy y Kaido, pero cada vez da la sensación de que nos estamos acercando a su desenlace final. Ya se han ido cerrando casi todas las batallas principales y solo queda ver si Luffy puede derrotar finalmente a Kaido para liberar Wano, y es muy posible que el golpe final llegue en el próximo capítulo.

El episodio 1075 del anime de 'One Piece' se podrá ver a través de Crunchyroll, como cada semana y el resto del anime. Y si no queremos perdérnoslo nada más esté disponible en la plataforma, aquí van los datos más importantes:

Podemos verlo el domingo 10 de septiembre

En España a partir de las 11:00 am.

En México a partir de las 3:00 am.

En Colombia a partir de las 4:00 am.

En Venezuela a partir de las 5:00 am.

En Chile y Argentina a partir de las 6:00 am.

Aunque ojo, últimamente Crunchyroll no anda muy fina con el tema de los subtítulos y aunque técnicamente el capítulo está disponible los subtítulos no siempre lo están dependiendo de la aplicación que usemos. Así que igual tenemos que tirar de paciencia y esperar unas horas más si no andamos muy finos con el japonés.

En Espinof | Los mejores animes de los últimos años y dónde los podemos ver en streaming