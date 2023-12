La temporada 2 de 'The Great Pretender' confirma su fecha de estreno para mucho antes de lo esperado con un exuberante tráiler que recupera lo mejor del anime

Ya tenemos encima la temporada de invierno de anime, y estas próximas semanas arrancan algunas de las series más esperadas de todo 2024. Eso sí, todavía puede sonar la campana con algunos de los animes que estaban pendiente de fecha de estreno, y de hecho la segunda temporada de 'Great Pretender' se ha colado en la lista aunque la esperábamos para mucho más adelante.

Preparando el siguiente golpe

Hace unas semanas Wit Studio confirmó que estaba trabajando en la segunda temporada de su anime de timadores, que pasará a llamarse 'Great Pretender razbliuto'. Aunque el anime cambiará de casa, porque la primera temporada se pudo ver en Netflix y la nueva será distribuida en exclusiva a través de Crunchyroll con simulcast semanal.

Ahora bien, aunque ya se había confirmado que 'Great Pretender razbliuto' se estrenaría a lo largo de 2024, ahora se ha terminado de fijar su fecha de estreno oficial en Japón para el próximo 24 de febrero. Todavía no se ha confirmado si esta también será la fecha del simulcast, pero Crunchyroll es bastante puntual con las emisiones japonesas y sería muy raro que se retrasase.

También se ha confirmado que la segunda temporada de 'Great Pretender' tendrá un preestreno para cines durante los días 9 y 10 de enero, pero solamente para Estados Unidos... Así que el resto del mundo seguiremos esperando la llegada a streaming.

En Wit Studio van a estar bastante ocupados en los próximos meses. Porque ha pasado de ser un estudio que perdía grandes pepinazos como 'Shingeki no Kyojin' o 'The Ancient Magus's Bride' a meter la cabeza a lo grande y hacerse con proyectos monumentales como 'The One Piece' para Netflix.

En Espinof: