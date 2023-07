El tierno romance de 'Yubisaki to Renren' por fin tendrá anime: 'A Sign of Affection' desvela su encantador primer trailer y confirma su fecha de estreno

Llevamos unos años que parecía que no teníamos casi animes shojo en las parrillas de estreno (o por lo menos que no sonaban tanto como las series de acción), pero este año viene pisando bastante fuerte y al fin se ha confirmado la adaptación de 'A Sign of Affection' ('Yubisaki to Renren'), uno de los romances más populares que se publican ahora mismo.

Hablando el mismo idioma

En España el manga de suu Morishita se publica con el nombre de 'Signos de Afecto' y ya nos plantea muy bien de que trata la historia. La trama sigue a Yuki, una estudiante sorda que un día conoce a Itsuomi. Él tiene fluidez con varios idiomas pero no conoce el lenguaje de signos, así que empieza a aprender para poder comunicarse con ella.

'A Sign of Affection' comenzó a publicarse en 2019 y ya cuenta con 8 volúmenes recopilatorios, y en enero de 2024 arranca la serie de anime. Por ahora se ha dejado ver un primer tráiler y un póster del anime con Yuki e Itsumi, aunque de aquí al estreno podemos ir esperando más detallitos.

Teniendo en cuenta el número de volúmenes, quizás podamos esperar una primera temporada de 12 capítulos, o incluso una temporada de 24 episodios con algún parón en medio, dependiendo del ritmo que lleve el anime con la adaptación.

Del anime de 'A Sign of Affection' se encargará Aija-do Animation Works, el estudio de 'Revenger' o 'Ascendance of a Bookworm'. Yuta Murano dirigirá la serie, y tendremos las voces de Sumire Morohoshi como Yuki Itose y Yu Muyazaki como Itsuomi Nagi.

