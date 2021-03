Amazon corona a 'El rey de Zamunda' como la película más vista en streaming en un fin de semana durante la pandemia

Según Deadline, parece que Amazon no está siendo transparente con los datos de audiencia del fin de semana de 'El rey de Zamunda' (Coming 2 America, 2021) la secuela de la comedia de Eddie Murphy que la plataforma recogió por 125 millones de dólares en octubre, con una declaración que afirma que la secuela de comedia fue la número 1 de cualquier fin de semana durante la pandemia.

Un informe con trampa

Al parecer, para lanzar esta afirmación, Amazon Prime ha utilizado las clasificaciones de fin de semana de VOD de The Digital Entertainment Group / Screen Engine / ASI, una encuesta vistural, no datos reales, que contiene títulos de transmisión, PVOD y VOD que mostrarían superar incluso a la primera emisión en fin de semana de Paramount + de 'Bob Esponja: Un héroe al rescate' (The SpongeBob Movie: Sponge on the Run, 2020). Perp es muy extraño porque el gráfico de Screen Engine / ASI ni siquiera clasifica los resultados del fin de semana para 'Raya y el último dragón' (Raya and the Last Dragon, 2021) de Disney +.

En lugar de informar la audiencia de fin de semana en millones, Amazon afirma que 'El rey de Zamunda' es la primera en cualquier fin de semana de estreno de cualquier película en streaming en 2021 hasta ahora, y el fin de semana número 1 de cualquier película en streaming en los últimos 12 meses a raíz de la pandemia. Jennifer Salke, directora de Amazon Studios, dijo en un comunicado:

“¡La familia Real de Zamunda ha llegado y el público de todo el mundo les dio la bienvenida con entusiasmo! El estreno de 'El Rey de Zamunda' ha superado con creces nuestras expectativas más salvajes. Está claro que toda una nueva generación de fans se ha unido a la enorme base de fans leales que ya adoraban el mundo mágico creado por el fenómeno global Eddie Murphy, el increíblemente talentoso equipo de cineastas y el hilarante elenco de estrellas de leyendas existentes y recién consolidadas. 'El Rey de Zamunda 2' es la película de comedia perfecta, divertida, de celebración, escapista y para sentirse bien que necesita el público de todo el mundo ".

Amazon, con 150 millones de suscriptores Prime globales, fue igualmente reservada sobre el éxito del primer fin de semana de su contendiente de la temporada de premios 'Borat 2' en octubre, clamando que “decenas de millones la vieron”, sin aclarar números o cifras. Puede que Amazon esté aprovechándose de los datos tal y cómo se muestran, pero lo cierto que que sus rivales AppleTV +, Hulu, Peacock y HBO Max no informan los números de audiencia de sus películas y series de televisión como sí hace Netflix.