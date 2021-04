'3 días': una agobiante pesadilla diurna a las puertas del fin del mundo que Netflix ha rescatado del olvido

Hay películas que poco menos que desaparecen sin dejar rastro, nunca llegando a ser editadas en blu-ray en España y siendo imposible localizarlas en ninguna plataforma de streaming. Eso fue exactamente lo que sucedió en el caso de '3 días', ópera prima de F. Javier Gutiérrez y ganadora del premio a la mejor película en el Festival de Málaga de 2008 que Netflix recuperó este jueves 29 de abril.

Por mi parte, tuve la oportunidad de verla en su momento en cines y hace unos meses me hice con el blu-ray alemán -sigo sin entender cómo se editan algunas películas españolas fuera de nuestro país pero no aquí- con la intención de volver una película que fue toda una rareza en su momento. Afortunadamente, '3 días' mantiene intacta toda su fuerza y sigue siendo una notable y agobiante pesadilla antes del fin del mundo.

Un preapocalipsis diferente

'3 días' nos plantea un escenario en el que un meteorito va a impactar en la Tierra y destruir a toda la humanidad. Aquí no hay planes locos como llamar a Bruce Willis pidiendo ayuda, eso va a suceder dentro de 82 horas y no hay nada que nadie pueda hacer. Un punto de partida amplio y devastador que Gutiérrez prefiere llevar a una historia mucho más concreta y humana en un movimiento que quizá decepcione a algunos espectadores que hubiesen preferido que el elemento de ciencia ficción funcionase como algo más que telón de fondo.

Sin embargo, Gutiérrez tiene muy claro qué busca transmitir al espectador y lo de hace de una forma poco habitual, ya que '3 días' busca lo opresivo pero abundan los espacios abiertos y en todo momento sobrevuela un aire deprimente asociado a ese destino inevitable pero luego la luz tiene una presencia tremenda durante los dos primeros tercios de metrajes.

A través de esos recursos, y de otras ideas de puesta en escena como el uso recurrente de los planos detalle para incidir en la desazón por la que pasan sus protagonistas, '3 días' avanza de forma lenta pero inexorable, utilizando inicialmente muy bien esa amenaza latente que quizá nunca se concrete para explicar las motivaciones del personaje interpretado por un muy convincente Víctor Clavijo.

Una amenaza latente

Y es que puede que el fin del mundo esté a la vuelta de la esquina, pero '3 días' es la historia de una venganza, primero por el miedo a que se pueda concretar, algo que la película aprovecha para definir el panorama desolador resultante de que toda la humanidad sepa que tiene todos los días contados. Y es que la misma tormenta solar que agobia a los personajes -algo que Gutiérrez sabe extender bien al espectador a través de la puesta en escena- es la causante de que el meteorito en cuestión haya desviado su trayectoria hacia la Tierra.

A partir de ahí había infinidad de posibles historias para contar, pero '3 días' tiene claro su camino, llegando a coquetear hasta cierto punto con una obra capital de la historia del séptimo arte como 'La noche del cazador' pero desde una perspectiva más terrenal en lugar de retorcer elementos propios de los cuentos de hadas para preservar la inocencia de los niños de la película.

La jugada le sale bien a Gutiérrez cuando llega la hora de concretar si la amenaza existe realmente o no, pero justo es reconocer que su tramo final es lo menos estimulante de la función. Los espacios abiertos y la abundancia de luz se dejan de lado para una aproximación más convencional al escenario que se plantea, cayendo incluso en algún pequeño problema de verosimilitud que desluce lo que hasta ese momento estaba rayando a un muy alto nivel.

Con eso no quiero decir que '3 días' se venga abajo en su último acto, ya que no deja de ser un prolongación lógica de lo visto hasta entonces. El problema está en que hasta llegar ahí, la película se sentía diferente, sabiendo manejar tanto los escenarios como la historia y los personajes en perfecta sintonía, y cuando llega lo inevitable, nunca mejor dicho en una película como la que nos ocupa, no mantiene la misma fortaleza.

En resumidas cuentas

Pese a ese pequeño desfallecimiento -la resolución sigue siendo satisfactoria y consecuente-, '3 días' es una notable rareza dentro del cine español que Netflix ha hecho muy bien recuperando de su olvido, pues hasta ahora había permanecido inédita en streaming en España. No dudéis en echarle un ojo si todavía la tenéis pendiente, pero siempre teniendo en cuenta la historia que quiere contar.