'Heridas' abraza el melodrama puro: el remake español de 'Madre' aspira a replicar el éxito de la telenovela que arrasó en Japón y Turquía

Todo, pero absolutamente todo en 'Heridas' rema en favor de hacer la serie lo más melodramática posible. En un sentido que recuerda a esos dramones dickensianos o simplemente decimonónicos de orfandad y muñecos rotos que encuentran cierto sentido a la vida después de vivir calamidades.

Tampoco es de extrañar demasiado ya que, teniendo en cuenta que la serie de Atresplayer Premium es la adaptación (algo libre) de la ficción original japonesa 'Mother', que a su vez cuenta con la versión turca, 'Madre' ('Anne'), que es la que ha dado la vuelta al mundo como ejemplo de fenómeno de telenovela del país euroasiático.

Con algunos cambios por aquí y por allá —como por ejemplo que la protagonista sea ornitóloga y no profesora—, el guion coordinado por Eduardo Galdo nos cuenta la historia de una niña desatendida (Cosette Silguero) y una joven mujer que tendrá el instinto de cuidarla y convertirse en la madre que nunca tuvo.

Un culebrón desde el comienzo

Ya desde los primeros momentos (bueno, hay una suerte de prólogo antes) la serie empieza a manipular al espectador en el plano emocional. Desde la música hasta las circunstancias que rodean a la pequeña, todo está dedicado a que tengamos claros papeles sin media tintas, sin grises.

La niña mona, esperanzada en que algo cambie en su vida; la madre (María León), que la ignora y con un poco de tendencia al hijoputismo; el novio de esta, que no solo es un gilipollas sino que además hay cierto rollo chungo (Javier Collado); por último está Manuela (Adriana Ugarte), que será la "salvadora de pasado complicado".

La propuesta de Atresmedia es clara y no engaña. Como diciendo "esto es lo que hay" sigue adelante a pesar de que eso signifique ciertas situaciones de verlo para creerlo. No solo por parte del personaje de María León si no por el de Ugarte. Es una telenovela, un culebrón. Está orgullosa de serlo. Y funciona.

Abraza tanto el clásico melodrama, con su acentuación en lo emocional que es bastante fácil perdonar los defectos y decisiones que toma la serie, al menos en su capítulo inaugural. Fácil si como espectador entras en su juego. Si buscas algo más sofisticado o profundo, probablemente el metraje te ahuyente.

La dirección es bastante convencional, los diálogos son correctos, la interpretación es solvente y el guion demuestra que se puede hacer una buena adaptación sin estar pegado al material de partida. Quizás lo que más empaña el resultado a un nivel técnico es la mezcla de sonido, sobre todo con la voz de Silguero.

¿Futuro éxito para Antena 3?

Pero, más allá de eso, 'Heridas' cumple su propósito de enganchar. Y, de hecho, creo que está llamada a ser un nuevo éxito para Antena 3, cuando la cadena estrene en abierto una vez emitida en Atresplayer, como ya pasó hace semanas con 'Alba'. Pronto lo sabremos.