Que la lucha no quite el humor: los mejores textos de los piquetes en la huelga de guionistas

Llevamos 18 días de huelga de guionistas en Hollywood y las cosas no tienen pinta de mejorar. Por un lado dicen que todos los estudios excepto Netflix quieren llegar a un acuerdo, pero por otro que la cosa va para muy largo. Con la huelga de actores a un palmo de distancia que puede dar aún más poder a ambos colectivos unidos, la cosa se pone cruda para las grandes corporaciones que se niegan a pagar más residuales y hablar del tema de la inteligencia artificial.

ChatGPT no tiene trauma infantil

Es un drama que miles de guionistas de Hollywood (por más que no os gusten las películas y series que escriben) estén viviendo mal por culpa de los nuevos sistemas, las temporadas más cortas, el bajo porcentaje de beneficios residuales que ganan por culpa del streaming y, encima, con la tecnología amenazando con quitarles su puesto. No es que el material vaya a ser mejor, ni mucho menos, pero no siempre los estudios están fijándose en la calidad precisamente.

Los guionistas de Hollywood han aguantado puñetazos en la cara durante años, desde Jenna Ortega diciendo que ella reescribió sus propias escenas en 'Miércoles' porque el guion era terrible hasta la presidente de la Alianza de Productores diciendo que "los guionistas tienen suerte de tener empleo temporal". Hay motivos para estar enfadados, pero eso no les está quitando la posibilidad de lucirse y ser brillantes.

Puede que no consigas todo lo que buscas en los acuerdos (a pesar de que no es tan arriesgado), pero siempre puedes pasar a la historia como la persona que amenazó con liberar a los Animaniacs si no te pagaban lo que te debían. Hoy vamos a echar un vistazo a las pancartas más divertidas (y, por qué no decirlo, terroríficas en cierta medida) de estos días donde Hollywood hizo un fundido a negro del que aún no se ha recuperado.

Pago o spoiler

ChatGPT no tiene traumas infantiles

FUNDIDO: ... (Las páginas en blanco dan miedo, ¿eh?)

Se os ocurrió Quibi

Mataste los residuales, prepárate a pagar

Ejecutivos de los estudios cuando pides una compensación justa

¡PAGADNOS! O subiré a la torre de Warner Bros y liberaré a los Animaniacs. ¡¡¡Lo juro por dios!!!

Vais a necesitar una oferta más grande

¿No queréis saber cómo acaba 'Yellowjackets'?

Aún quiero ver 'Batgirl'

HBO Max paga el HBO Mínimo

Juego de palabras con la película 'Do the right thing', de Spike Lee (algo así como "Escribe lo que debas")

Pagad lo que debéis o espoilearemos 'Succession'

Es un guionista, Michael. ¿Cuánto puede costar? ¿Diez dólares?

¡Sin guionistas, Jenna Ortega no tendrá nada que golpear!

En Espinof | La última vez que se paralizó Hollywood: 100 días que cambiaron la televisión para siempre