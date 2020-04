'Star Wars: Los últimos jedi': Rian Johnson explica por qué eliminó esta importante escena con Rey y Luke Skywalker

El lanzamiento de Disney+ está siendo la excusa para volver a hablar de sus franquicias, y 'Star Wars' es uno los mayores reclamos que tiene la plataforma para captar suscriptores. Si bien ahora es la serie 'The Mandalorian' la que está dando continuidad a la gran saga fantástica creada por George Lucas, sus películas no dejan de generar debate y conversación.

A diferencia de otros servicios de streaming, Disney+ incluye contenido extra y hay fans de 'Star Wars' redescubriendo material como una escena eliminada de 'Los últimos jedi' que protagonizan Rey (Daisy Ridley) y Luke Skywalker (Mark Hamill).

Como ya comentamos cuando apareció la edición doméstica de la película, en el metraje descartado se incluye la tercera lección que Luke debía enseñar a Rey durante el breve pero intenso entrenamiento en el planeta donde se refugia el maestro jedi (repitiéndose en cierto modo lo que el propio Luke experimentó con Yoda en 'El imperio contraataca').

Parece importante resolver ese aspecto de la historia, sin embargo, el guionista y director del film, Rian Johnson, cree que fue una decisión acertada cortar ese material del montaje definitivo de 'Los últimos jedi'. Así lo ha explicado a través de Twitter:

Mostly pace, and something about it always felt a little repetitive, coming at a point in the movie where we want to hit the gas and start escalating towards the finale. I love the scene, it was a tough (but ultimately good) cut.