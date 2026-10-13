Meses después de un glorioso y sangriento paso por cines, se puede ver en streaming la versión definitiva de un hito del cine de acción

El montaje es uno de los artes más delicados dentro de todas las disciplinas que abarca el cine, porque los ajustes mínimos son los que acaban estableciendo que una experiencia sea definitiva o no. Desde luego, el autor tiene claro qué considera lo definitivo, y es posible que acabe siendo su visión la que se canonice. El tiempo dirá si ese es el caso de ‘Kill Bill: The Whole Bloody Affair’.

Toda la violencia sin cortar

Lo que anteriormente fueron dos de las películas de acción más icónicas del siglo XXI, protagonizadas por una Uma Thurman en su máximo poderío, ahora es una experiencia continuada y hasta expandida que tuvo un notable paso por cines. Ahora esta épica obra de Quentin Tarantino se puede disfrutar también en casa en streaming a través de Filmin.

Encontrada moribunda y casi desangrada tras un tiroteo en la capilla donde se iba a producir su boda, una novia intenta recomponerse para un propósito mayor. Sedienta de venganza, elabora una lista con todos sus antiguos colaboradores que colaboraron posteriormente en la masacre, poniéndose como último objetivo al jefe de su organización: Bill.

No sólo se realizan pertinentes modificaciones para eliminar redundancias o explicaciones que se daban en el volumen dos para los que la vieran tiempo después de la primera parte. ‘The Whole Bloody Affair’ incluye también un episodio considerado perdido pero terminado en formato animado y estética de ‘Fornite’ (donde realizó su estreno antes de verse en cines).

Un añadido final que puede amargarte por completo la experiencia de la película, o puede ser algo que vas a decidir obviar en el futuro por todo lo alucinante que le precede. ‘Kill Bill’ en su formato original ya era una increíble confluencia de las pasiones de Tarantino por la acción y animación orientales con su amor por el western o los thrillers de venganza de los setenta.

Aquí se aprecia en máximo esplendor, incluyendo todos los colores en la desbordante secuencia contra los 88 sicarios en un local. Es trepidante, es exagerada, es brutal y por supuesto es sangrienta. Se puede debatir si es Tarantino en su máximo poderío, pero no se puede negar que está intentando serlo con todas sus fuerzas.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores películas de acción de la historia