¡Así es Cable! Primeras imágenes de Josh Brolin como el cyborg cazarrecompensas en 'Deadpool 2'

Tras presentar a Domino, hoy, por fin hemos conocido el aspecto que tendrá Josh Brolin como Cable en la secuela de 'Deadpool'. Y a sido el mismo Ryan Reynolds quien lo ha presentado. La semana pasada vimos a la actriz Zazie Beetz en el papel de Domino de 'Deadpool 2'.Hoy, de nuevo, el carismático actor ha hecho los honores de presentar, desde su cuenta de twitter, al mismísimo Cable.

Tras un culebrón de idas y venidas, nombres y nombres dando vueltas sobre el papel, finalmente el mutante será interpretado por Josh Brolin en la esperada secuela del mercenario bocazas. Y ahora podemos ver que la elección ha sido acertada. Las primeras impresiones dejan un peculiar atuendo completo no es tan similar a los cómics como lo es el de Deadpool, aunque nos deja incógnitas como ese osito de felpa colgado.

En la primera de las fotos vemos un primer plano del maquillaje del actor que Reynolds compartió comentando

We all have that one, grumpy, heavily armed Uncle from the future. #PremiumCABLE #JoshBrolin pic.twitter.com/JV3yBIIPQH