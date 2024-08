Port Aventura innova con la primera atracción de Realidad Mixta en llegar a un parque. Una experiencia de terror paranormal por la que tienes que pagar aparte

La introducción de realidad virtual en los parques de atracciones es un tema de debate recurrente en los últimos tiempos. Para algunos arruina la visceralidad y el componente táctil que es indispensable en una atracción, mientras que otros opinan que es una forma más de conseguir la inmersión.

En Port Aventura han decidido tomar la calle de en medio. Desde ayer mismo una nueva atracción puebla la zona de Far West del parque, y viene con récord. Se llama 'Hysteria in Boothill' y es la primera atracción de Realidad Mixta en el mundo, integrando el componente físico de escenarios reales completamente ambientados con imágenes virtuales que se reproducen con las gafas Meta Quest 3 para conseguir un tipo de inmersión no vista antes en un parque.

Fantasmas virtuales

La atracción dura alrededor de 10 minutos y es una experiencia de terror paranormal que puede disfrutarse hasta en grupos de 6. Un giro a las clásicas casas encantadas que lleva a los visitantes a recorrer a pie un espacio de más de 200 metros cuadrados. ¿El objetivo? Entrar donde nadie se atreve a entrar y seguir a la medium Madame Bladsky en una sesión de espiritismo para contactar con la hace años desaparecida familia McGregor.

La novedad no sale gratis, eso sí. Acceder a ella requiere de pagar un suplemento de 5 euros en el parque, además del precio normal de la entrada que ronda los 40 euros. Las primeras reacciones de visitantes son positivas, destacando lo inmersivo de la experiencia y cómo consigue aterrorizar a todo el grupo en un par de momentos clave. La atracción se testeó para grupos selectos la semana pasada y desde el 19 de agosto ya está disponible para todos.

Si bien 'Hysteria in Boothill' es única en su especie, se trata del último ejemplo de un parque temático integrando experiencias virtuales de algún tipo. Desde 2021 la popularísima área de Super Nintendo World en Universal Studios Japan ha normalizado la integración de Realidad Aumentada en todo su parque, e incluso antes que eso ya empezaron a nacer los primeros parques exclusivos de realidad virtual en el mundo.

