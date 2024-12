El director de 'Mufasa' nos habla de las influencias Shakesperianas de 'El rey león' y revela cuál es el personaje clave de la película: "Ella es la niña en el público"

Esta semana llega oficialmente a los cines 'Mufasa: El rey león', que sirve de precuela y secuela a la vez para el éxito supertaquillero que se marcó Disney en 2019. El remake cambió la animación tradicional por animación fotorrealista, algo que ha supuesto muchos desafíos y aprendizaje para sus responsables.

Desde Espinof hemos podido hablar con Barry Jenkins, 'Moonlight' y 'El blues de Beale Street', que ahora se estrena por primera vez con 'Mufasa' como director en una película animada. Y como esto tiene unos desafíos bien gordos, nos ha contado un poco cómo fue el proceso de crear lo nuevo de Disney.

Los ruedines no existen

Espinof: Ya que 'El rey león' siempre ha tenido esta influencia Shakesperiana: la película original estaba inspirada en 'Hamlet', y tenemos 'Romeo y Julieta' para la segunda... ¿Tú trataste de abrazar esta influencia o la evitaste por completo?

Barry Jenkins: ¡Tratas de abrazarla, por supuesto! Yo no escribí la primera versión del guión, lo hizo Jeff Nathanson, y él siempre tuvo en mente esa energía mientras creaba esta historia de origen. Lo bonito es que los personajes son los mismos, así que tienes este origen casi Shakesperiano.

BJ: Y lo que me encantó es que cuando diriges una película, diriges a los actores. Y creo que los actores también entienden esto cuando se ponen con los diálogos. Sí, es entretenimiento familiar, es una película para niños por algunas cosas, pero es Shakesperiano. Es una leyenda, tiene todo este drama, y ellos pusieron esa energía en sus actuaciones.

E: Esta es tu primera película de animación, ¿verdad?. Siendo alguien que viene del live action, ¿cuál fue tu principal desafío al cambiar a animación?

BJ: No fue tanto como "cambiar" a animación, fue más el usar estas herramientas de producción virtual, que son muy nuevas. No hay mucha gente que tenga experiencia con estas herramientas, así que el desafío fue aprenderlas. Sabes, sería como aprender un nuevo idioma, pero tener que escribir una novela en ese idioma al mismo tiempo.

BJ: Ese fue el desafío, pero también fue muy guay, al venir de un contexto de acción real poder meterme con una tecnología tan nueva. Pero aprendes desde el primer momento que la tecnología es muy maleable, la puedes cambiar... Así que, muy lentamente mientras trabajábamos en la película, pudimos empezar traer principios de la acción real a esta producción virtual. Y para el final del proceso, más o menos creamos este nuevo idioma que encaja nuestro estilo de rodaje.

E: Y, tras esta primera experiencia con animación, ¿estarías interesado en hacer otra película animada o con una ya es suficiente?

BJ: ¡No, no, no! (se ríe) Me encanta que hayas dicho tu "primera" película de animación. Porque lo deja abierto a la posibilidad de hacer una segunda, y es una afirmación de que posiblemente habrá una segunda o una tercera. Así que gracias por eso, y el tema es que nunca hemos tenido tantas maneras de hacer una película como ahora mismo.

BJ: Y, como cineasta, siempre tengo mucha curiosidad por las diferentes herramientas con las que es posible hacer películas, cualquier película. Solo he hecho esta película en este estilo por el guión, así que si hubiera un guión que muy claramente fuese a ser para una película de animación, y me encantase ese guión... Por supuesto que volvería a hacerlo. Igual que creamos este lenguaje con la cámara, la gramática de la película, todo viene con los personajes. En este caso, trabajar en animación funcionaba con el formato de la historia.

E: Entiendo. Volviendo a la película ['Mufasa']. En tu visita a Madrid en noviembre hablaste de que tu personaje favorito es Rafiki de joven.

BJ: Así es.

E: Aparte de él (porque más o menos ya le conocíamos), ¿cuál de los nuevos personajes te gusta más?

BJ: No es que sea mi favorito, pero también me gusta mucho Zazú. Creo que Preston [Nyman] hizo un trabajo realmente maravilloso interpretándole, pero para mi el más emocional... Puff, hay tantos personajes tan buenos, Eshe también. Está muy poquito en la película, pero me encanta el personaje al que da voz Blue Ivy [Carter], Kiara, la hija de Simba y Nala.

BJ: Ella es la niña en el público, es donde se van a ver más reflejados en la película. Y creo que es algo maravilloso, ser siempre muy consciente de esto como un narrador. Porque vas a tener a alguien de cuatro años, o a alguien de ciento cuatro años viendo la película, y siempre vas a necesitar que se puedan ver reflejados en algún lugar, algún personaje. Y eso me encanta, porque esta película trata de crear una pieza de entretenimiento, que también sea satisfactorio y entretenido para los niños pero que también tiene unas emociones muy complejas. En esta película, espero que Kiara sea donde los niños se puedan ver a sí mismos.

E: Y, si tuvieras la oportunidad de meterte con otro clásico de Disney, ya sea como spin-off o remake... ¿A cuál te gustaría darle un tiento?

BJ: Respondería a esa pregunta, pero si lo hiciera tendría que responder a tantísimas preguntas sobre que voy a hacer o no a continuación... Así que me lo voy a guardar para mí mismo.

