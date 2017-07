"John Lasseter es Rayo McQueen": las claves de 'Cars 3' contadas por tres de sus creadores

'Cars 3' al fin ha llegado a los cines españoles. Los fans de las aventuras de Rayo McQueen ya pueden disfrutar de una nueva aventura suya. En Espinof ya hemos compartido nuestra crítica de la película con vosotros, pero es que además también tuvimos la oportunidad de hablar con varios de los principales implicados en esta nueva producción de Pixar cuando visitaron Madrid para promocionarla.

En concreto, pudimos charlar con el director Brian Fee, el productor Kevin Reher y la directora de fotografía Kim White. A continuación os reproducimos lo que nos comentaron en exclusiva, primero ellos dos juntos y luego ella por separado. Sin más que añadir, os dejamos todo lo que compartieron con Espinof:

Brian Fee y Kevin Reher

Hasta ahora solamente ‘Toy Story’ había llegado a la tercera entrega, ¿por qué surge la necesidad de hacer ‘Cars 3’?

Brian Fee : Siempre depende de los realizadores. ‘Buscando a Dory’ (‘Finding Dory’) no existió hasta que Andrew Stanton decidió que estaba listo y quería hacerla. Ahora estamos trabajando en ‘Los increíbles 2’ (‘The Incredibles 2’) y eso no sucedió hasta que Brad Bird dijo que estaba listo y quería hacerla.

‘Toy Story’ es John Lasseter y con ‘Cars’ pasa lo mismo. Estas dos franquicias son bebes suyos, así que se hacen cuando él está preparado. Yo estaba trabajando en el desarrollo de la historia, pero no iba necesariamente a dirigirla, pero recibí una llamada suya y me pidió hacerlo, pero fue John quien decidió poner ‘Cars 3’ en movimiento y empezar a trabajar en ella. Lo hizo porque ama estas películas, sus personajes y su universo.

Kevin Reher : Él es Rayo McQueen.

Es tu primera película como director, ¿te dio John Lasseter algún consejo sobre cómo enfocar un reto así?

Brian Fee : Sí, estuve con John a menudo. Comíamos juntos muchas veces, pero no hablábamos de la película, de lo único que hablábamos es de consejos que pudiera darme como director. Era John dándome información sobre trabajar con actores, con músicos, en la edición. Las cosas que fue aprendiendo a lo largo de los años.

Eso sí, también trajimos a John a muchas reuniones en las que discutíamos sobre la película y él compartía su opinión sobre el diseño de los personajes, el montaje de la película y hasta el propio guion.

Kevin Reher : Si nos quedábamos pillados en algún punto de la historia, recurríamos a John para ver por dónde tirar.

Kevin, tú además de productor también trabajaste en el casting para elegir las voces, ¿en qué te basaste para elegirlos y hasta qué punto ellos cambiaron luego la película?

Kevin Reher : Con los personajes principales era importante dar con una actriz para interpretar a Cruz que fuera lo suficientemente madura para sonar como si tuviera experiencia, que no era su primera incursión. Aparte, no queríamos que tuvieran ningún tipo de relación en plan “¿Están juntos, se van a enrollar?”.

Para los personajes secundarios queríamos actores que al escuchar su voz supieras cómo son los personajes, que Armie Hammer es arrogante, que Kerry Washington es la persona más lista de la sala. Obviamente, había guion, pero Brian iba por libre en varios momentos y dejaba mucho sitio a la improvisación, lo cual ayudó a crear mejor los personajes.

Se recupera al personaje de Doc Hudson pero Paul Newman lleva ya varios años muerto, ¿hubo alguna escena que no pudierais incluir porque no había grabaciones con su voz para ello?

Brian Fee : Es difícil decirlo. Si realmente hubiera algo que queríamos incluir, hubiéramos trucado sus líneas de alguna forma, pero trabajamos con lo que teníamos. Tuvimos mucha suerte de conseguirlo de grabaciones previas. Hubo algunas cosas que no usamos porque no encajaban con la historia, pero teníamos mucho.

Cuando John Lasseter hizo las grabaciones para ‘Cars’, dejó el micrófono abierto, así que teníamos muchas frases y tomas que no se usaron entonces. Además, también teníamos muchas historias entre toma y toma que iba contando Paul Newman y que pudimos utilizar.

Kevin Reher : Algunas veces no quedaban tan bien como las verdaderas frases que teníamos grabadas.

Toda la película recuerda mucho al tono de la primera entrega, ¿hasta qué punto el propio desenlace marcaba eso o se llegó a ello de forma orgánica?

Brian Fee : El final fue un descubrimiento tardío. Probamos con varias cosas.

Kevin Reher : Pero fue algo a lo que llegamos orgánicamente en el viaje de estos personajes, que al final terminó de la forma que vemos, pero queríamos volver a la profundidad emocional de ‘Cars’. Ya teníamos lo de la ruta 66 y Radiator Springs y nos inspiramos en la Nascar y la historia del automovilismo.

Brian Fee : Queríamos volver con Rayo McQueen, tanto en términos de historia como de personaje. De forma inmediata se sintió como algo natural volver al tono de la primera parte.

Kim White

En lo referente a la evolución visual de la saga, ¿qué tomo de las dos anteriores entregas para mejorarlo o simplemente heredarlo de ellas?

Sentí que porque volvíamos a Radiator Springs, tenía que pasar mucho tiempo viendo la primera película, porque en la segunda pasan muy poco tiempo allí. Queríamos capturar cómo se sentía estar allí. Aunque, obviamente, actualizamos las texturas por los avances tecnológicos, tenía que sentirse que era el mismo mundo.

Creo que en ‘Cars 3’, porque estamos en Thomasville, que era un lugar que no habíamos visitado antes, era interesante traer eso a película. Ese sitio tranquilo y guay que debía parecerse a Radiator Springs, pero no ser lo mismo. Estaba además en zona sur de Estados Unidos, algo que no había aparecido antes en la saga. Fue un reto divertido.

En el caso de referentes visuales ajenos a la propia franquicia, ¿habría alguna película en concreto o serie de televisión en las que te inspiraras?

Creo que nos inspiramos en multitud de cosas. Miramos montones de fotografías de carreras e incluso películas sobre ese tema para ver cómo el paso del tiempo ha ido cambiando esos circuitos. Nos basamos en fotografías de playas del sur de Estados Unidos para que el color del agua realmente reflejara cómo se sentía. También vi montones de cuadros de artistas de la zona para que se sintiera auténtico.

En otras películas se destacaba el pelo de los personajes, pero ese no es un problema en ‘Cars 3’, ¿cuál fue el mayor reto en esta película?

Los reflejos. Se calcularon con nuevas tecnologías porque era un tema en el que ya tuvimos que trabajar duro en el pasado. Pero también creamos reflejos no deseados para o bien aprender de ello y sacarle partido de alguna forma o para esconderlos de alguna manera que no dañase a la película. Navegar alrededor de eso nos llevó un buen tiempo para ver qué podíamos lograr.

Respecto al trabajo inicial de los animadores, ¿qué fue lo que más tuvisteis que retocar? ¿Había algún fallo recurrente?

Creo que en el caso de Rayo McQueen al llevar este tono metálico ha requerido muchísimo trabajo hacer atractivo su look. La luz cambia por completo en cada secuencia y cada vez teníamos que volver a ello y hacer que siguiera siendo vistoso. Tuvimos que volver a eso una y otra vez. Luego cuando vuelve a su look original, tuvimos que descartarlo y volver a lo que teníamos antes.

En el caso de los nuevos personajes, ¿recibiste alguna indicación de qué tenías que destacar de ellos visualmente hablando?

Creo que en el caso de los nuevos coches de carreras insistieron muchos en el caso de Jackson Storm que tenía que tener el look más guay y alucinante posible. Los brillos tenían que ser perfectos, o la boca, que como es un tono oscuro, era más complicado. Tenían que ser muy última generación.