Acaba de estrenarse el thriller de ciencia ficción más insólito de los últimos años. Una absorbente película ideal para aquellos que estén cansados de ver siempre las mismas historias

Muchas películas llegan a los cines prácticamente a morir, ya sea por tener una difusión muy reducida o porque simplemente se lanzan tantos títulos cada semana que es imposible llegar a todos ellos. Algunas son redescubiertas luego en plataformas, pero no son pocas las que acaban en un extraño vacío que es poco mejor que nunca haber existido. Espero que no sea el caso de 'Una ballena', y eso que tampoco es una película que me haya gustado especialmente.

Presentada en el pasado Festival de Sitges, 'Una ballena' es una propuesta de la más singular, el tipo de película perfecta para aquellos que tanto se quejen de que todas las películas que se estrenan son iguales. Aquí lo que encontraréis es un thriller quizá convencional en su arranque pero que luego opta por caminos inesperados, haciendo así un llamativo híbrido con la fantasía y la ciencia ficción que fascinará a unos pocos... y seguramente desespera a la mayoría.

Con voz propia

Pablo Hernando ('El ruido solar') propone aquí un cruce entre polar francés, thriller nórdico. misterio, ciencia ficción y fantasía que además parece querer ofrecer su propia visión de esa aclamada experiencia sensorial que era 'Under the Skin'. Además de en el tratamiento de las imágenes, donde se nota un gran cuidado tanto por la composición como por la fuerza visual de prácticamente cada plano, hay también un esmero importante en el uso de la banda sonora y de la música.

Todo ello tiene como objetivo proponer en 'Una ballena' un thriller con unas bases muy accesibles pero que luego quiere tener una personalidad propia en lugar de ser una mera regurgitación de ideas ajenas. Sí, hay elementos que recuerdan claramente a trabajos ajenos, pero Hernando no quiere ser nunca esclavo de ellos y tampoco le importa hacer una película claramente orientada a una minoría.

Por mi parte, reconozco que nunca llegué a conectar del todo con la propuesta de Hernando -en buena medida porque es una película muy fría, llegando a ser tan gélida que me fue imposible realizar cualquier tipo de conexión emocional con lo que me cuenta-, lo cual no me impide ver todo el trabajo que hay detrás de 'Una ballena'. Para bien o para mal, es una obra única.

Por todo ello, os animo a darle una oportunidad si sois conscientes de que es un tipo de cine con el que conectáis. Yo por ejemplo también me quedé fuera de 'Under the Skin', la cual cuenta con millones de seguidores. Con eso tampoco quiero deciros que esperéis justo lo mismo, pero sí una prima lejana interesada en abrir caminos para el cine español. Si queréis comprobarlo por vosotros mismos, 'Una ballena' está disponible en los cines de España desde este viernes 28 de marzo.

