'El ruido solar', la ciencia ficción de bolsillo más redonda del año es un cortometraje español de Pablo Hernando

Pablo Hernando no es ningún recién llegado, aunque puede que al gran público trabajos como 'Cabás', 'Berserker' o 'Esa sensación', película co-dirigida junto a Julián Génisson y Juan Cavestany, no les suenen demasiado. "Cliente" habitual en Filmin, donde acaba de estrenar su espléndido 'El ruido solar', disponible hasta el día 28, el director nos da alguna de las claves para entender un poco mejor su nuevo y alucinante viaje.

Lo mejor del sol

Algo ha pasado en el planeta Tierra. Algo ha pasado con el sol. 'El ruido solar' es un relato coral que apenas necesita quince minutos para ofrecer una serie de alucinantes relatos visionarios de quien ha podido ver fragmentos del futuro. Un extraño suceso con el astro luminoso provocó que la humanidad no se percatase de que en realidad había sido testigo del futuro fin de la raza humana.

Hay en el nuevo trabajo del cineasta vasco toneladas ingentes de ciencia ficción clásica. En su trabajo J.G. Ballard y Chris Marker van de la mano hacia una gasolinera en medio de un paraje donde solo la sombra de un gigantesco toro de Osborne podría tapar con su sombra el calor abrasador de un verano post-apocalíptico. Y Hernando lo hace sin estridencias, como un diario plural de testigos de revelaciones privadas y universales que no entenderán jamás, porque puede que ni siquiera sepan lo que han visto.

"En 2017 empecé a grabar imágenes para crear resúmenes de mis años. Diarios privados que no tendrían interés para nadie. Hice dos así, y cuando iba a hacer el tercero pensé que me gustaría que lo viese más gente. Así que pensé en crear una historia que encajase con las imágenes que tenía y darle algo de interés. Así empecé a hilar el marco general y a cambiar el significado de las cosas que se ven a través de las que se oyen".

Los testimonios de la gente, puro género solo al alcance de presupuestos inimaginables en nuestro cine, se dan de bruces con el desencanto rutinario de un martes por la mañana en tu casa muerto de asco. Y esa sensación de estupor, inquietud y risa floja están a flor de piel. No solo estamos ante ciencia ficción universal de altísimo nivel, es que además 'El ruido solar' es una comedia negra local tan cercana como la pantalla donde estás leyendo esto.

Ahora que nos hemos acostumbrado a que el corto sea una anécdota, un chiste de "se abre el telón", que un trabajo como 'El ruido solar' sea tan rico en lecturas, capas, ramificaciones y referencias es poco menos que un milagro. De hecho, no puedo evitar preguntarle si ahora se arrepiente de no haber guardado un material tan rico para lanzarlo en forma de largometraje. Aunque, siendo sinceros, a ver quién es el guapo en España que levanta un proyecto de género aquí.

"Me lo habéis dicho un par de personas, y en parte puedo imaginarlo, aunque creo que si no construyes algo más central que justifique esos testimonios puede hacerse repetitivo, no creo que pudiese funcionar como en el corto. De hecho habíamos rodado algo más que al final se quedó fuera. 'La Jetée' y '12 Monos', por ejemplo, cómo se expande esa historia, es algo que me flipa. A mí me apetecía hacer algo más sintético".

En un año de pura ciencia ficción real que empezó con 'Last and First Men', el reverso que supone el cortometraje de Hernando es casi luminoso, a pesar de que en realidad no haya ni un ápice de esperanza en él. Pero claro, aquí también hay risas genuinas que oxigenan cuerpo y mente. Como en el cierre o en un momento musical que podría no ser bien visto por alguna sección del espectador.

"Hicimos todo esto antes de la pandemia y antes de ver la peli de Jóhannsson. Y pensé que había similitudes con esa narración, que te cuenta cosas enormes que no vamos a ver, pero en realidad no es más que una fotonovela narrada, que es la cosa más barata de hacer del mundo. Sobre la música que aparece en la película, al principio era otra melodía, y habíamos hablado con el compositor del himno de algún que otro partido político que se había mostrado receptivo al principio, pero cuando leyó el guión no tardó mucho en llamar para decir que no estaba interesado".

En tiempos duros, casi como los que se narran en la película, viene muy bien que alguien nos recuerde que, aunque todo vaya mal, todo podría ser mucho peor. 'El ruido solar' está disponible en Filmin hasta el día 28 como parte de la programación del FICC49. Festival de Cine de Cartagena.