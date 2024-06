Estrenos (26 de junio): 41 series, películas y documentales en Netflix, Max, Amazon, Disney+, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV+ y SkyShowtime

Vaya ganas tenemos de unas pequeñas vacaciones... al menos yo, que tengo la maleta sin hacer todavía y no sé de dónde voy a sacar el tiempo. Pero no hablemos de mis planes viajeros si no de los de ponernos a ver algo estemos en el avión, autobús o en nuestra casa. Tenemos nada menos que 41 series, películas y documentales que se estrenan desde hoy hasta el domingo a Netflix, Max, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, SkyShowtime, Apple TV+ y Disney+.

'Un asunto familiar'

Comedia romántica con Zac Efron, Nicole Kidman y Joey King que arranca cuando Zara junta sin querer a su (ex)jefe, un galán de Hollywood y su madre, una famosa escritora.

Estreno el viernes en Netflix

'Mi Lady Jane'

Serie que revisa con cierto toque ligero e inventivo las aventuras alternativas de Lady Jane Grey, sí, la joven Tudor que acabo decapitada en 1553. Emily Bader encarna a esta fugaz reina en lo que vive aventuras llenas de acción, fantasía, comedia y romance.

Estreno el jueves en Prime Video

'Suicide Squad Isekai'

La colisión de los superhéroes de DC y un género tan japones como el isekai con la aventura de este escuadrón de villanos que son enviados por Amanda Waller a una nueva misión. Estos supervillanos acabarán en un reino de espada, magia, orcos y dragones.

Estreno el jueves en Max

'Tierra de mujeres'

Eva Longoria, Carmen Maura y Victoria Bazúa protagonizan esta serie sobre una madre neoyorquina que, después de que su marido implique a toda la familia en un asunto turbio, se ve obligada a huir. Junto a su madre y su hija acabarán en un pintoresco pueblo de Cataluña.

Estreno el miércoles en Apple TV+

'The Veil. Red de mentiras'

La nueva serie de Elisabeth Moss, en lo que esperamos el regreso de 'El cuento de la criada', se presenta como un thriller de acción sobre una una espía, especializada en operaciones de incógnito, a la que le asignan el "rescate" de otra mujer en Turquía. Aquí se desarrollará todo un juego de verdades, mentiras y secretos que pueden cambiar todo el panorama.

Estreno el miércoles en Disney+

Netflix

Disney+

'Ciencia para aficionados' T2-6 (miércoles)

'Lucrecia: Un crimen de odio' (viernes)

'La maldición de Molly McGee' T2 [N] (miércoles)

'PJ Masks' T5 [N] (miércoles)

'Supercoches a medida' T2 (miércoles)

'The Veil. Red de mentiras' (miércoles)

Max

'Ángel de la muerte' T3 (jueves)

'Breaking New Ground' (jueves)

'One South, retrato de una unidad psiquiátrica' (miércoles)

'Publio, el secuestro sin fin' (jueves)

'El rey de Zanzíbar' (viernes)

'¡Sí, quiero ese vestido!' T23 (sábado)

'Suicide Squad Isekai' (jueves)

Prime Video (el jueves)

'Mi Lady Jane'

'Por tus muertos'

Movistar Plus+

Filmin (todas el viernes)

'Competencia oficial'

'El hundimiento'

'Itty itty Titty Committee'

'La madre de todas las mentiras'

'La prisión de los Ande'

Apple TV+

'Fancy Dance' (viernes)

'Tierra de mujeres' (miércoles)

'Wondla' (viernes)

SkyShowtime

'Chicas malas' (miércoles)

