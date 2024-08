El mítico chiste de palabras de 'The Batman' era también una pieza clave para resolver el caso, y en España nos lo perdimos por su traducción

Al contrario que la gran mayoría de películas de superhéroes, en 'The Batman' no hay muchos momentos dedicados a la comedia. La película de Matt Reeves, que se reestrena hoy en cines selectos de España, es un serio y denso relato detectivesco que brilla por su atmósfera.

Si acaso hay que agradecer al Pingüino de Colin Farrell las escenas en las que pudimos reírnos para desatar la tensión, que unido con el ácido humor de Enigma para sus acertijos, nos dio uno de los momentos más icónicos de la película que es a la vez un chiste y una pieza clave de la trama.

"¡Vaya un par de sabuesos!"

Hacia la mitad de la película, Gordon y Batman arrinconan al Pingüino, seguros de que tienen al informante de Enigma, o "el rata alada" como se traducía su acertijo. Pero cuando confrontan a Oz con sus pesquisas, el villano procede a burlarse de ellos: "Tú eres el rata alada, ¿eso dice? ¿Quién coño habla así?".

Lo que en su versión original son una sarta de divertidos chascarrillos del Pingüino sobre el mal español de Batman y Gordon, en el doblaje se tuvo que salvar con líneas como "¿Acaso no íbais a clase de lengua?" como traducción de "¿No hablo español?", dicho mal a propósito por un Pingüino que aprovechaba la ocasión para vacilar de su gramática española.

Si bien estos chistes se pudieron resolver más o menos bien, lo complicado de traducir llega luego, cuando el Pingüino les da la clave para el caso diciéndoles que una rata con alas es, esencialmente, un murciélago. Por lo que el mensaje "Tú eres el rata alada" iría dirigido a Batman.

En inglés, "You are el rata alada" lleva a Batman a dar con las iniciales U, R y L y consecuentemente a la web de Enigma. Pero en español no tenemos una traducción evidente que nos lleve a esas letras. ¿La solución?… Ninguna. En la versión en castellano, pronunciar las palabras "Tú eres el rata…" lleva a Batman a pensar mágicamente en las letras "URL".

Se trata de uno de esos casos donde la barrera lingüística es imposible de salvar y no queda otra que tirar palante. La cinta incluye otro par de chistes de palabras algo más sencillo de resolver, como el macabro "thumb drive" ("pen drive") de Enigma siendo un dedo ("thumb") literal traducido con bastante ingenio como "tecnología digital". No es nada fácil el trabajo de los traductores.

