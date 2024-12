Ya tenemos las primeras críticas de 'Mufasa, el rey león', y son eminentemente positivas. "Una historia que debía ser contada"

A todos nos pilló a contrapié que Barry Jenkins, después de dirigir 'Moonlight' y 'El blues de Beale Street', se metiera de lleno en la precuela de 'El rey león', 'Mufasa'. Aunque muchos creímos que había aceptado el cheque para poder vivir tranquilo antes de volver a hacer su cine independiente, no fueron pocos los que pensaron que la película tendría algo especial, porque, si corriera el más mínimo riesgo, no se jugaría la carrera de ninguna de las maneras. Y, según lo que dicen las primeras críticas, parece que los segundos tenían razón: es un espectáculo de primera orden.

Su hijo va a ser rey león

De momento, los críticos estadounidenses solo han podido dar unas pinceladas en redes sociales sobre la película, pero son mucho mejores de lo que esperábamos: "Tan bellamente realizada. Las canciones de Lin-Manuel Miranda y la partitura de Nicholas Britell son absolutamente divinas y música para mis oídos. Alegría pura", comenta Jazz Tangcay, editor de Variety.

No es el único en subir el hype: Dana Abercrombie, de Film Independent, ha dicho de ella que es "una historia que merece ser contada y te hace preguntarte qué es el destino. Expertamente escrita y dirigida, da más peso a la franquicia 'El rey león' añadiendo más dimensión a los personajes que amamos y creímos conocer. Los efectos visuales son alucinantes".

Incluso reconociendo que no tenía ningún interés en verla, Chris Killian, de ComicBook, añade que "una precuela de 'El rey león' no es algo que estaba pidiendo, pero la animación es increíble, las canciones de Lin-Manuel Miranda son adictivas, y las actuaciones vocales hacen que 'Mufasa' -me atrevo a decir- sea mejor que la versión de 2019". Si se me permite el comentario, tampoco era tan difícil.

Finalmente, Dempsey Pillot, de Cinefied, ha escrito sobre 'Mufasa' que "¡Es realmente buena! ¿Pero qué podrías esperar de Barry Jenkins? Una exploración bíblica del destino brillantemente disfrazada de historia de orígenes para Mufasa y Scar. ¡Entretenida, visualmente increíble, y la música de Lin-Manuel Miranda no decepciona!".

De hecho, incluso las críticas algo más negativas, como la de Laughing Place, están bañadas por un tinte positivo. "¡Preparaos! 'Mufasa' sufre ocasionalmente de una epidemia de precuelitis, pero aparte de eso, la película funciona como una feria familiar agradable y entretenida (aunque semi-trágica) para la temporada navideña, con suficiente drama, aventura y risas para llenar su metraje ligeramente alargado".

Por su parte, Michael J. Lee, crítico freelance, sí ha cargado contra ella más duramente diciendo que es "una precuela inesperadamente sedienta de sangre con increíbles efectos visuales y fotografía pero que contiene canciones mediocres que no avanzan una historia liosa. Está bien para aquellos que tengan interés en saber los orígenes de Mufasa y Taka. Al menos el humor proporciona risas y ligereza". Saldremos de dudas muy pronto: ¡El 20 de diciembre llegará el estreno a España!

