'Super Mario Bros. La película 2', todo lo que sabemos sobre la secuela de la adaptación del videojuego de Nintendo con Chris Pratt y Anya-Taylor Joy

Tras una batalla encarnizada que se resolvió necesitando la foto finish, el pasado curso cinematográfico 2023 cerró con un dúo de taquillazos milmillonarios que quedaron muy, pero que muy cerquita. El primero de ellos, gran triunfador, fue 'Barbie', que cerró el año con 1.446 millones de dólares en el bolsillo; cifra a la que se acercó peligrosamente una de las grandes sorpresas animadas de la temporada.

Esta no fue otra que 'Super Mario Bros. La película', adaptación de la mítica saga de videojuegos de Nintendo concebida bajo el ala de Illumination Entertainment y que rascó 1.362 millones en todo el mundo; suma más que suficiente para que se haya puesto en marcha una secuela que llegará a nuestras salas de cine en un par de años, y de la que vamos a repasar todo lo que sabemos hasta el momento.

Fecha de estreno de 'Super Mario Bros. La película 2'

Si los cambios de calendario habituales en la industria no dicen lo contrario, la secuela de 'Super Mario Bros. La película', cuyo título provisional —aún por confirmar— es 'Super Mario Bros. La película 2' aterrizará en cines justo tres años después del debut de la cinta original: el 3 de abril de 2026. La buena nueva fue anunciada por Nintendo el 10 de marzo de 2024 durante la celebración del Día de Mario.

El reparto de 'Super Mario Bros. La película 2'

Aún es pronto para hablar sobre repartos oficiales, ya que no hay confirmaciones cerradas al respecto. No obstante, cabe esperar que el elenco original vuelva a ponerse detrás de los micros, ya que los acontecimientos de la primera entrega no nos hicieron vivir despedidas traumáticas ni nada similar.

De este modo, Chris Pratt y Charlie Day repetirían como Mario y Luigi, Anya Taylor-Joy haría lo propio con la Princesa Peach, Jack Black volvería a ponerse el caparazón de Bowser, Keegan-Michael Key prestaría sus cuerdas vocales a Toad y Seth Rogen volvería a soltar sus típicas risotadas como Donkey Kong.

Pero ojo, porque Keegan-Michael Key dejó caer que habrá nuevas incorporaciones de personajes, y no sería descabellado pensar en ver a Wario, Wualuigi, Daisy, Bowser Jr. o Rosalina pasearse en pantalla. ¿Quién les interpretará?

El director de 'Super Mario Bros. La película 2'

A fecha de hoy se desconoce quién tomará las riendas del proyecto. Eso sí, Aaron Hovarth y Michael Jelenic, conocidos por su labor en 'Teen Titans Go!' hicieron un trabajo lo suficientemente bueno con la original como para que Nintendo e Illumination vuelvan a depositar su confianza en ellos.

La historia de 'Super Mario Bros. La película 2'

Si no sabemos quién va a dirigirla, menos aún qué nos va a contar. Por lo pronto sólo podemos hacer conjeturas tirando del hilo de las escenas poscréditos de la primera parte; comenzando por el retorno de un Bowser miniaturizado que quedó atrapado en una jaula del castillo de la Princesa Peach. ¿Se convertirá en aliado tirando del tópico formulaico de las secuelas hollywoodienses?

Por otro lado, la segunda escena poscréditos nos mostró un huevo de Yoshi abandonado en Brooklyn, así que cabe esperar la aparición estelar del adorable reptil de la Gran N. Además, que el huevo esté en el barrio neoyorquino apunta a que Mario y compañía regresen al mundo real tras su mudanza oficial al Reino Champiñón. Veremos cómo se va dando la cosa.

Imágenes, pósters y tráiler de 'Super Mario Bros. La película 2'

Por el momento sólo contamos con este póster que acompañó el anuncio del proyecto, pero iremos actualizando cuando se ponga en marcha la máquina promocional de la película.

