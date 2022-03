'Vikingos: Valhalla': todo lo que sabemos sobre la temporada 2 de la serie de Netflix

'Vikingos: Valhalla' ha sido un gran éxito para Netflix, algo que la plataforma ya esperaba, pues en su momento encargó 24 episodios de la serie y la primera temporada consta de apenas ocho. Eso no impidió que la plataforma anunciase por todo lo alto una falsa renovación poco después de su estreno, pues el rodaje de la segunda temporada hacía meses que había finalizado.

A continuación vamos a repasar todo lo que se sabe sobre la temporada 2 de 'Vikingos: Valhalla', una secuela de la también muy exitosa 'Vikingos' situada 100 años de las andanzas de Ragnar, Lagherta y compañía. Como siempre hacemos en este tipo de artículos, la información incluida aquí irá actualizándose a medida que se sepa más sobre ella.

'Vikingos: Valhalla' dejó varios frentes abiertos al final de su primera temporada que la segunda tendrá que resolver, desde qué será de Olaf tras su efímera conquista de Kattegat por la inesperada llegada de Forkbeard con las tripas de Cnut, sin olvidarnos de un enfurecido Leif tras la muerte de Liv.

No nos olvidemos tampoco de Freydis, destinada a ser la última de algo, sin que haya quedado del todo claro a qué se refiere la serie con eso, la insaciable sed de poder de Cnut o la historia real de Harald, destinado a convertirse en el rey de Noruega. Pero ojo, que uno de los grandes cambios de la serie respecto a la realidad ha sido adelantar su aparición, así que está por ver cuánto se dilata eso...

La segunda temporada de 'Vikingos: Valhalla' contará con los regresos de todos los personajes principales que sobrevivieron a los sucesos narrados en la primera. Vamos, que veremos de nuevo, entre otros, a Sam Corlett como Leif Erikson, Frida Gustavsson como Freydís Eiríksdóttir, Leo Suter como Harald Sigurdsson, Bradley Freegard como el Rey Cnut, Jóhannes Haukur Jóhannesson como Olaf Haraldsson, Laura Berlin como la reina Emma de Normandia o David Oakes como Godwin.

Wicklow Town looking stunning this week during filming for Valhalla, a spin-off of 'Vikings'!



Photo Credit: Egita Feldberga#Wicklow #HollywoodofEurope #Vikings#KeepDiscovering pic.twitter.com/YSQi1hOhnt