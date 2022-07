San Sebastián 2022: la esperada nueva película de Alberto Rodríguez inaugurará un Zinemaldi del que aún sabemos muy poco

Tradicionalmente, la película inaugural del Zinemaldi suele ser también una de las más olvidables, al menos en la última década. 'La decisión', 'El amor menos pensado' o 'Inmersión' son solo unos pocos ejemplos de esta bienvenida más apática de lo deseado. Por suerte, el año pasado el Festival de San Sebastián se puso las pilas y estrenó 'Un segundo', la notable cinta de Zhang Yimou. Este año, Jose Luis Rebordinos y su equipo parecen dispuestos a seguir por el buen camino con el estreno de 'Modelo 77', lo nuevo de Alberto Rodríguez.

Cárcel y Transición

Rodríguez tiene un abono para la sección oficial del festival: esta es la quinta vez que participa en Sección Oficial tras '7 vírgenes', 'La isla mínima', 'El hombre de las mil caras' y la serie 'La peste'. Ahora presenta una película presidiaria ambientada durante la Transición, cuando un colectivo de presos lucha por sus derechos y la amnistía.

Si no estuviera fuera de concurso, el reparto olería a Concha, desde luego: Miguel Herrán, Javier Gutiérrez y Fernando Tejero, tres de los actores más reconocidos de nuestro país, protagonizarán una cinta que el resto del país no tardará en ver: si en Donosti tiene su primer pase el día 16 de septiembre, el 23 estará en cines. Lo que viene siendo, no nos engañemos, un preestreno de toda la vida.

La 70 edición del Zinemaldi se celebrará del 16 al 24 de septiembre y de momento sabemos muy poco de lo que están cocinando más allá de un premio Donostia para David Cronenberg y otro para Juliette Binoche, que presentarán sus nuevas películas. Esperemos que durante el verano nos den buenas nuevas, porque la espera es siempre agonizante.