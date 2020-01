Globos de Oro 2020: Olivia Colman es la mejor actriz de serie dramática por 'The Crown'

Era una de las favoritas y así lo ha considerado la Asociación de Prensa Extranjera. Olivia Colman se ha llevado el Globo de Oro 2020 a mejor actriz de televisión en una serie dramática por su papel de Isabel II en la tercera temporada de 'The Crown'.

Y, la verdad es que no es para menos ya que Colman es una gigante que ha demostrado una gran contención y un gran mimetismo como sustitua de Claire Foy en la serie de Netflix. Serie que le granjea el que es, de momento, el único galardón a la plataforma en temas de series (en cine tiene uno por 'Historia de un matrimonio').

Y, la verdad es que aunque era favorita, el premio bien podría habérselo llevado Jennifer Aniston, cuyo papel en 'The Morning Show' ha sido muy comentado en estos últimos meses. Jodie Comer ('Killing Eve'), Reese Witherspoon ('The Morning Show') y Nicole Kidman ('Big Little Lies') se han ido de vacío.

Olivia Colman es uno de esos grandes rostros habituales de la televisión británica y, de hecho, este mismo año la hemos visto en 'Fleabag'. El año pasado, la actriz ganó también un Globo de Oro: esa vez por su papel de Reina Ana en 'La favorita'.