Globos de Oro 2022: 'El ferrocarril subterráneo' es la mejor miniserie

¡Sorpresa! Ojo, no porque no lo merezca sino porque había quedado algo ensombrecida en la carrera a los premios gordos por culpa de 'Mare of Easttown': 'El ferrocarril subterráneo' ('Underground Railroad') es la mejor serie limitada en Los Globos de Oro 2022.

Como sorpresa es relativa. La creación de Barry Jenkins es excelente y esto se une con que la narrativa de la breve noche de premios parecía indicar que la HFPA se había tomado a pecho el querer ser más diversos y esta es una de las categorías en las que coincidía calidad superlativa con necesidad.

Pero que eso no quite ni un ápice de merecimiento para la miniserie, ya que es sin duda una de las que han marcado el año con la historia de esclavitud y odisea a la libertad de la joven Cora.

Así, la miniserie se ha impuesto además de la protagonizada por Kate Winslet a 'La asistenta', 'Dopesick' y 'El caso Lewinsky'.