Globos de Oro 2022: estos son los favoritos para ganar los premios de cine y series que entrega la prensa extranjera de Hollywood

No sé hasta qué punto podremos hablar de la septuagésima novena edición de los Globos de Oro como los premios de la ignominia. Cancelados por sus socios televisivos, con su organización en el ojo del huracán y sin el respaldo aparente del grueso de la industria del entretenimiento.

Pero, para bien o para mal, los premios siguen adelante, aun con una gala discreta y privada y un anuncio de ganadores a través de sus redes. Ganadores que, como es habitual, vamos a intentar discernir. O, por lo menos ver quienes son los favoritos, los que más papeletas tienen para ganar.

En las series: 'El juego del calamar' amenaza a 'Succession'

Ya sabemos lo que le gusta a la HFPA ser mamarrachitos, sobre todo con el tema de las series, que hasta hace unos pocos años parecían que les daban premios por dar. De un tiempo a esta parte podemos considerar que algo más se esfuerzan. Aún con todo, no me extrañaría que tengamos algún momento raro en ese equilibrio entre lo popular y la excelencia.

Un ejemplo lo tenemos en la categoría de Mejor Serie dramática, con 'El juego del calamar' siendo la gran rival para la temporada 3 de 'Succession', que logra ir cada vez más allá en su retrato. Sin embargo, no podemos descarta la temporada final de 'Pose'.

Con la serie de Ryan Murphy, los Globos tienen una gran oportunidad de hacer lo que no hicieron los Emmy: darle en premio a mejor actriz principal a Mj Rodríguez, convirtiéndose en la primera mujer transexual en recibir dicho galardón. No es que lo tenga fácil, porque es jna de las categorías más competitivas de la edición.

También hay opción de irse por la diversidad con el actor. Aquí sí que creo que se lo puede llevar Jung-jae Lee, el protagonista de la serie coreana frente a los rivales Roy (Brian Cox y Jeremy Strong).

Las comedias complican las cosas

En comedias también está algo complicado ya que hay una suerte de triunvirato entre 'Hacks', 'Ted Lasso' y 'Solo asesinatos en el edificio'. De hecho, estoy por pensar que se va a llevar un premio cada uno. La que no consiga colocar como ganador al actor, gana en serie.

Jean Smart no tiene rival, simplemente no. Quizás Issa Rae se pueda llevar el premio como reconocimiento a la despedida de 'Insecure'. En la rama masculina, la cosa estaría entre Steve Martin y Jason Sudeikis. Yo apostaría por el primero para que el segundo se lleve mejor serie, repitiendo su triunfo en los Emmy.

En cuanto a miniseries, me cuesta descartar del todo a 'Dopesick: historia de una adicción', ya que el que su tema sea de rabiosa actualidad (hace nada se quitó el apellido Sackler del Met de Nueva York) le hace ganar puntos.

Probablemente, sin que se lleve el premio principal (lo siento, es para 'Mare of Easttown') eso incline la balanza hacia Michael Keaton como mejor actor principal. Tampoco lo va a tener fácil ya que es otra categoría bien competitiva (Oscar Isaac es el gran rival). Entre las mujeres, la competición, aun reñida se reduce basicamente a dos: Margaret Qualley por 'La asistenta' y Kate Winslet por 'Mare of Easttown'.

En las categorías de cine 'El poder del perro' marca el ritmo de la carrera

Si hay un par de películas que están dominando la carrera para los Óscar de 2022, o por lo menos la conversación sobre dichos galardones, esas son las favoritas absolutas para los Globos. Estoy hablando, en drama, de 'El poder del perro' y 'Belfast' y, por parte de las comedias y musicales 'West Side Story' y 'No mires arriba'. Ambas se sitúan por encima de sus respectivos competidores.

Quizás sea la cinta de Jane Campion la que tenga todas las papeletas para llevarse el premio gordo. No solo ese, sino que probablemente la mujer se lleve la mejor dirección por encima de Villeneuve o el propio Spielberg.

Por parte de las actrices de drama, Kristen Stewart no tiene competencia tanto por su buen hacer como porque encarna a Diana de Gales en la excelente 'Spencer'. Una rara ocasión de lujo de combinar la calidad con el salseíto que tanto le gusta a los globos.

Will Smith sube en globo

Tampoco creo que desaprovechen la ocasión para premiar a Will Smith por su última cinta, 'El método Williams'. Ojo, que Benedict Cumberbatch es un gran contrincante y estando Javier Bardem ('Being the Ricardos')por ahí (que gusta mucho) la cosa esta complicada. Pero el actor afroamericano ha llamado mucho la atención en ese papel.

Por parte de las comedias, el regreso al candelero hollywoodiense de Andrew Garfield ha hecho que se posicione francamente bien entre los varones interpretes gracias a 'Tick, Tick... Boom!'. Pero ahí están figuras inamovibles como Leonardo DiCaprio o incluso el 'Cyrano' de Peter Dinklage.

Cajón extraño es el de mejor actriz principal, una categoría en la que puede pasar de todo. Siendo 'Licorice pizza' una de las que suenan potente para los Oscar, Alana Haim tienen bastantes posibilidades de llevarse el premio. Ojo, porque Rachel Zegler también apunta alto gracias a su papel en 'West Side Story'. Y no podemos olvidar que Jennifer Lawrence anda rondando.

Y con esto vamos a dar por terminada nuestra particular repaso a estos extraños Globos de Oro. Como siempre, las cosas son bastante inciertas y en redacción este año coincidimos en que puede pasara cualquier cosa. ¿Cuales son vuestros favoritos?