Globos de Oro 2022: la HPFA confirma que el evento no se retransmitirá en streaming y aclara cómo se anunciarán los ganadores

Hace un par de días os contaba que los Globos de Oro 2022 cambiarían la dinámica habitual y apostarían por la austeridad en un evento privado de 90 minutos en el que no habrá presencia de celebridades, prensa ni público, y que reunirá a los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood en el Beverly Hilton.

Conociendo estos datos, y sabiendo que la cadena NBC, poseedora de los derechos de retransmisión, decidió cancelar la emisión de la gala, quedaba por confirmar si habría algún método alternativo para que los interesados no presentes pudiesen ver la entrega de premios en directo. Hoy, al fin, sabemos a ciencia cierta que la respuesta a esta incógnita es negativa.

This year's event is going to be a private event and will not be live-streamed.



We will be providing real-time updates on winners on the Golden Globes website and our social media.https://t.co/UftlFSZg5u