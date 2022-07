Cautivador tráiler de 'The Idol': el creador de 'Euphoria' y The Weeknd prometen "la historia de amor más sórdida" en la nueva serie de HBO

En lo que esperamos noticias sobre la nueva temporada de 'Euphoria', Sam Levinson tiene nueva serie en HBO. Sin fecha de estreno confirmada todavía, la plataforma ha desvelado el primer y cautivador teaser trailer de 'The Idol'.

Protagonizada y cocreada por Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd, en su debut como actor, la serie está ambientada en la industria musical, presentando una "sórdida historia de amor" entre un gurú de autoayuda y líder de una secta moderna y una prometedora y nueva estrella del pop.

Lily-Rose Depp, a quien vimos el año pasado en obras como 'Silent Night', interpreta a esta ídolo del pop. Troye Sivan, Debby Ryan, Rachel Sennott, Steve Zissis, Hari Nef, Juliebeth Gonzalez y Anne Heche, son algunos de los miembros del reparto.

Una serie que ha sufrido reajustes

Cocreada por Levinson, Tesfaye y Reza Fahim, 'The Idol' no está exenta de polémica. El pasado abril conocimos la marcha de Amy Seimetz ('The Girlfriend Experience') que iba a dirigir los seis episodios de la serie junto con una de las actrices de la serie, Suzanna Son.

En ese momento, se comentó que el motivo era que The Weeknd no estaba del todo contento con la dirección creativa y por haber dado, aparentemente, demasiado peso a la perspectiva femenina. La marcha de la directora supuso una mayor involucración de Levinson como director y unos reajustes que no han trascendido a los medios.