Netflix apuesta por Joaquín Reyes: el 8 de septiembre estrena el primer especial de comedia en español

La expansión internacional de Netflix ha hecho que se interesen cada vez con mayor intensidad por la producción de contenido local en los diferentes países en los que ya está presente. En el caso español ya pudimos ver la excelente película '7 años' y la poco memorable serie 'Las chicas del cable'. Además, tienen otros proyectos en marcha como 'Fe de etarras' y ahora han confirmado que se han hecho con 'Una y no más', un especial de comedia de Joaquín Reyes que estrenarán el 8 de septiembre.

'Una y no más' tendrá una duración de unos 70 minutos y reúne los monólogos que mejor acogida han tenido de Reyes. No olvidemos que él fue la principal mente pensante detrás de 'La hora chanante' o 'Muchachada Nui', dos hitos del humor español de lo que llevamos del siglo XXI. La grabación de 'Una y no más' tuvo lugar durante su último show en directo en el Teatro La Latina de Madrid el pasado mes de enero.

De esta manera', 'Uno y no más' se convierte en el primer programa de este tipo en español de Netflix. Como bien sabréis, este formato no ha gozado nunca de la misma popularidad que tiene en Estados Unidos. Eso sí, la compañía ha ido poniendo a disposición de sus clientes españoles varios espectáculos de este tipo y algo me dice que su acogida ha sido lo suficientemente positiva como para emprender esta aventura.

Producido por Globomedia, 'Uno y no más' encaja también en la línea de Netflix de apostar por este tipo de formato fuera de Estados Unidos, pues en Italia ya estrenó este mismo año 'Grillo vs. Grillo', protagonizado por Beppe Grillo, el cómico que también ha dado de lo que hablar durante los últimos años en el panorama político de ese país.