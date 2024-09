Disney bajo demanda por "resucitar" digitalmente a Peter Cushing para 'Rogue One'. El actor estipuló hace 30 años que su imagen no podría replicarse sin consentimiento

El uso del CGI para traer a viejos actores de entre los muertos sigue causando incomodidades en los espectadores, y ahora también en los profesionales. Si la imagen de Ian Holm en 'Alien Romulus' ya causó dudas, ahora el caso de Peter Cushing en 'Rogue One' está siendo objeto de una batalla legal.

Se trata de una cuestión de consentimiento. Mientras la familia de Ian Holm estuvo abierta al uso de su imagen, Kevin Francis, productor de cine y viejo amigo de Peter Cushing, ha declarado al Tribunal Superior de Londres que en 1993 (un año antes de su fallecimiento) Cushing firmó un acuerdo indicando que su imagen no podría replicarse sin el permiso expreso de Francis.

Francis trabajó con Cushing en películas como 'El Necrófago' o 'La leyenda de la bestia'. El caso ha pasado por dos jueces, que han rechazado la petición de Disney de desestimar el caso. Según Disney según los términos de su contrato no necesitaban pedir permiso para replicar su imagen, pero aun así le pagaron 28.000 libras al patrimonio del actor cuando les contactó el agente de Cushing.

El juez Tom Mitcheson dice estar lejos de "ser persuadido de que Francis tenga éxito", pero también de considerar que el caso merece ser desestimado, y la denuncia podría acabar en juicio. "En un ámbito del Derecho en desarrollo es muy difícil decidir dónde pueden estar los límites en ausencia de una investigación completa de los hechos," declaraba en The Times.

'Rogue One' trajo de vuelta no a uno sino a dos personajes clásicos. Con la aparición de Leia también siendo fuente de escepticismo debido a la proximidad de su fallecimiento. Es una tecnología que la industria del cine cada vez usa con más frecuencia, pero cuyas implicaciones legales aún no están claras.

En Espinof | Aquella vez que Tim Burton mandó al diablo el CGI y en su lugar utilizó ardillas entrenadas para una de las míticas escenas de 'Charlie y la Fábrica de Chocolate'

En Espinof | "Aún estaríamos rodándola". Robert Downey Jr. imagina cómo sería 'Los Vengadores' rodada por Christopher Nolan, y el director explica su problema con el CGI