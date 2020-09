Las nueve mejores películas para ver gratis en abierto este fin de semana (25-27 septiembre): 'El truco final', 'Fast & Furious 6' y más

Faltan apenas unas horas para que arranque otro fin de semana y en Espinof no íbamos a faltar a nuestra cita con el mejor cine que podrá verse estos días. En concreto, hemos seleccionado las nueve mejores películas que se emiten en la televisión española en abierto entre el 25 y el 27 de septiembre.

Como os recuerdo siempre, se trata de una selección personal basada en mis criterios personales en la que no tienen cabida aquellas películas que aún no haya visto -caso de 'Furtivos' el viernes a las 22:15 en La 2- o que vi hace tanto tiempo que ya no recuerdo apenas, por lo que es un poco trampa recomendarlas sin un revisionado previo que no tengo tiempo de hacer por ahora -lo que sucede con 'El jinete pálido', el domingo a las 15:30 en Neox-.

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE

'El truco final (El prestigio)' ('The Prestige', 2006)

Una excelente película de Christopher Nolan en la que repasa la intensa rivalidad entre dos magos interpretados a la perfección por Christian Bale y Hugh Jackman, quienes además están muy bien acompañados. A eso hay que sumar una fascinante puesta en escena de Nolan, quizá la más seductora de su carrera, y eso no es poco decir.

23:50 en MEGA

SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE

'Conan, el bárbaro' ('Conan the Barbarian', 1982)

Una vigorosa cinta de John Milius vital para lanzar la carrera de Arnold Schwarzenegger. Una película de aventuras con mayor profundidad de la que puede parecer a simple vista gracias a su trabajado guion en la que también destaca la banda sonora de Basil Poledouris.

17:25 en Trece

'La venganza del conde de Montecristo' ('The Count of Monte Cristo', 2002)

Puede que no sea la adaptación más certera de Alejandro Dumas, pero Kevin Reynolds consigue aquí una película que triunfa por encima de sus limitaciones para darnos un entretenimiento muy cumplidor de corte histórico que se apoya en las convincentes interpretaciones de Jim Caviezel y Guy Pearce.

19:40 en Trece

'Charlie y la fábrica de chocolate' ('Charlie and the Chocolat Factory', 2005)

Una colorida y muy efectiva adaptación de Raod Dahl con la que Tim Burton y Johnny Depp demostraron que era una pareja artística de lo más interesante. Eso sí, su acertado reparto infantil resulta casi más importante para que se vea con mucho agrado en lugar de acabar empachado.

21:20 en Boing

'Braveheart' (1995)

Una película épica y entretenida con la que Mel Gibson se coronó en los Óscar. Personalmente no creo que sea ni siquiera su mejor trabajo tras las cámaras, pero es una propuesta que engancha pese a su abultada duración y que él lidera de maravilla como actor, exhibiendo un equilibrio envidiable entre carisma y talento.

22:00 en Trece

'Fast & Furious 6' (2013)

La mejor entrega de esta loquísima franquicia, o al menos la más entretenida si lo preferís así. Aquí ya el nivel de mamarrachismo se dispara, pero Justin Lin todavía sabe mantenerlo bajo control para dar la despedida a varios personajes -al mismo tiempo que se recupera a otro que dábamos por perdido- y dejarnos con ganas de más.

22:10 en Cuatro

DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE

'Noé' ('Noah', 2014)

Esta revisión del célebre relato bíblico a cargo de Darren Aronofsky dividió en su momento, pero personalmente considero que es una película que sabe combinar lo espectacular y lo reflexivo con bastante acierto. Además, cuenta con una excelente interpretación de Russell Crowe.

22:35 en Paramount Network

'No respires' ('Don´t Breathe', 2016)

Una de las películas de terror más estimulantes que nos haya dado un gran estudio de Hollywood durante los últimos años. Es cierto que pierde algo de fuelle en su tramo final, pero antes Fede Álvarez sabe construir de maravilla la tensión, mientras que Stephen Lang da vida al ciego más temible de la historia del cine.

22:40 en laSexta

'Gangs of New York' (2002)

Una película muy marcada por la prodigiosa interpretación de Daniel Day-Lewis y del que ojalá algún día veamos una versión lo más próxima posible a lo que deseaba Martin Scorsese. Mientras tanto nos queda una obra descompensada pero fascinante y con mucha fuerza.

23:30 en Trece

