Esto es lo que ofrece Selekt, la plataforma de AMC España para competir con Netflix y HBO

Aunque lo llamativo de este anuncio de AMC es "la plataforma online con la que AMC España quiere hacer la competencia a Netflix" (o HBO), lo cierto es que la apuesta de ambos canales tienen unas cuantas diferencias, y no solo en lo que respecta a tamaño y ambición. Para empezar, Selekt no solo ofrecerá un catálogo de series y películas bajo demanda, sino 12 (algunos medios apuntan a 17) canales de emisión lineal.

Por partes: entre las series, sin duda lo más jugoso de la propuesta, Selekt propone títulos como 'Fear the Walking Dead', 'Into the Badlands', 'Halt and Catch Fire', 'The Son', 'Hap and Leonard', 'Teen Wolf', 'El Infiltrado', 'Ransom', 'Rectify', 'Lucky Man', 'Humans', 'Ash vs. Evil Dead' y 'Turn: Espías de Washington'. Hay tres ausencias notables del catálogo: 'The Walking Dead' (que emite FOX en España), 'Breaking Bad' (en Netflix) y 'Mad Men' (en Movistar Series).

Los canales de emisión lineal son variados y para todos los gustos. Algunos de ellos, como Sol Música, Panda, Canal Cocina, decasa, Canal Hollywood y Odisea son viejos conocidos, pero hay otros inéditos o de creación reciente. Destacaríamos AMC, Sundance TV, Somos, Dark, Xtrm y Machinima, dedicado a los videojuegos.

Aunque no se ha confirmado oficialmente, es posible que AMC esté en conversaciones con operadoras como Movistar, Vodafone y demás para que ofrezcan su contenido en sus respectivos paquetes. Aún sin fecha de salida, Selekt estará disponible por 6,99 euros al mes, y se suma a los distintos proyectos de televisión a la carta y derivados que van a llegar en un futuro próximo, como fue la recientemente anunciada intención de mover ficha en ese sentido de la británica Sky.