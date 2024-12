Movistar Plus+ se carga 14 canales en 2025. Dónde puedes seguir viendo estas televisiones de pago

Si bien desde hace unos años la propuesta de Movistar Plus+ es que la gente no salga de su plataforma para ver todo el contenido que demanda (de ahí los tratos con otros VOD) parece que eso no implica tener bajas importantes en su catálogo. Y es que a partir del 1 de enero de 2025 ya no se podrán sintonizar 14 canales de su plataforma.

Y ojo, que no son canales poco importantes... sino que en 2025 se dejará de ver todo el grupo de canales de AMC España: esto implica canales tan icónicos como la propia AMC (casa de los spin-offs de 'The Walking Dead', o 'Entrevista con el vampiro' entre otros), Canal Hollywood, Canal Cocina e Historia, entre otros.

La decisión parece haber sido unilateral por parte de la televisión de Telefónica o, al menos eso se deduce del comunicado de AMC, quien asegura que la decisión no ha venido de ellos y lamentan que hayan prescindido de algunos de los canales más demandados.

AMeCes pasa

Si bien en la suscripción básica de Movistar Plus+ entraban solo algunos de estos canales, otros (como precisamente AMC) se adquirían por medio de otros paquetes. La lista completa es la siguiente:

Canal Hollywood

AMC

AMC break

AMC crime

Sundance

XTRM

Dark

Somos

Odisea

Buen Viaje

Canal Historia

Decasa

Canal cocina

En Familia

Pero esto no significa que vayan a desaparecer del mapa. Los canales de AMC seguirán estando disponibles a través de AMC Selekt, contratable mediante plataformas como Prime Video (por un extra de 3.99 euros al mes). También se podrán seguir viendo a través de las ofertas televisivas de otras operadoras como Orange, Vodafone, Agile TV (Yoigo, Euskatel, etc.) y DIGI. Otra opción es Tivify, que incluye estos canales en su plan premium (7.99 euros al mes).

