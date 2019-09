'Grace and Frankie' renovada: la comedia de Netflix acabará en la temporada 7, convirtiéndose en su serie más larga

Todavía faltan unos meses para que podamos ver la sexta temporada, pero Netflix ha decidido renovar su comedia 'Grace and Frankie' por séptima y última temporada. Una renovación que, además, viene con el hito de que estos últimos episodios marcarán todo un récord.

En concreto, Netflix ha encargado que esta temporada 7 consista de 16 episodios, tres más de lo acostumbrado en la comedia. Esto convertirá a la serie protagonizada por Jane Fonda y Lily Tomlin en la más larga de Netflix, alcanzando los 94 episodios. Tres episodios más que 'Orange is the New Black'.

Todavía no hay fecha de estreno, pero teniendo en cuenta que cada temporada ha debutado en enero (la sexta llegará seguramente ese mes de 2020), es bastante probable que estos episodios finales lleguen en enero de 2021. Que decidan dividir en dos partes la temporada (siendo 16 es lógico partirlo) es otro cantar.

Creada por Marta Kauffman y Howard J. Morris, a lo largo de las temporadas 'Grace and Frankie' se ha convertido en una comedia de esas con gran corazón, tan tiernas como divertidas y sí, algo tópicas. En la temporada 7 veremos a Fonda, Tomlin, Sam Waterston, Martin Sheen, June Diane Raphael, Brooklyn Decker, Baron Vaughn y Ethan Embry.