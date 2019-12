Netflix anuncia 'The Midnight Gospel', la nueva serie del creador de 'Hora de aventuras'

Netflix ha anunciado que ha encargado ocho episodios de 'The Midnight Gospel', una nueva serie animada que viene de la mano de Pendleton Ward, el conocido creador de la gran 'Hora de aventuras'. Ward cocrea la serie junto al cómico Duncan Trussell, un habitual de la comedia televisiva ('Funny or die' de HBO, por ejemplo).

Además, es presentador del podcast 'Duncan Trussell's Family Hour' y, de hecho, algo de eso hay ya que según la descripción de la trama se usarán fragmentos del espacio de entrevistas de Trussell para adornar cada episodio de la serie ambientada en un mundo fantástico.

Clancy, su protagonista, es un presentador con un deteriorado simulador de multiversos que sale de su comodidad para entrevistar a gente que vive en planetas moribundos.

No es el único proyecto de Ward en este momento, ya que tiene en marcha cuatro especiales de 'Hora de aventuras' que llegarán a HBO Max. 'The Midnight Gospel' llegará durante este próximo 2020 y, la verdad, es que por lo poco que sabemos me ha recordado a 'The Ricky Gervais Show' en esa calidad de "podcast/programa de radio" animado. Quién sabe que saldrá de aquí.