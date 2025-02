Es una de las películas de superhéroes más infravaloradas de la historia y la tenemos en Netflix. Un espectáculo de ciencia ficción que dejó sin final a una saga

Hay películas que nacen malditas, o heridas de muerte, ya que parecen tenerlo todo en su contra para poder triunfar. Tampoco ayuda precisamente que se hagan multitud de cambios sobre la marcha durante la producción, o ser la secuela de un título que tampoco terminó de entusiasmar a nadie, claro. Eso es todo lo que sucede en el caso de 'The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro', título que me apetece rescatar hoy aprovechando los estrenos de 'Tu amigo y vecino Spider-Man' y otra secuela basada en cómics de Marvel, 'Capitán América: Brave New World'.

La saga iniciada con 'The Amazing Spider-Man' y liderada por Andrew Garfield nació algo apresurada en Sony después de la cancelación de la 'Spider-Man 4' que iba a protagonizar Tobey Maguire; este hecho ya jugó en contra de la primera aventura con Garfield, pero fue con la segunda entrega cuando todo pareció explotar en su contra. Con 200 millones de dólares de presupuesto, 'The Amazing Spider-Man 2' no sólo quedó como la película menos taquillera de todas las aventuras en acción real del trepamuros en la gran pantalla, sino que también fue la que peores críticas recibió.

El propio Andrew Garfield señaló poco después de su estreno todo lo que creía que había fallado en la película. Los comentarios negativos y la decepcionante recaudación fueron factores importantes que llevaron a la cancelación de 'The Amazing Spider-Man 3' y de cualquier otro proyecto vinculado a la saga de Garfield y el director Marc Webb, como ese planeado spin-off sobre 'Los Seis Siniestros' que ya empezaba a adelantar el final de la película que nos ocupa hoy.

Por qué merece la pena recuperarla

No me cabe duda de que una de las críticas más razonables realizadas hacia 'The Amazing Spider-Man 2' es que quiere ser demasiadas cosas al mismo tiempo, lo cual lleva a un exceso de personajes y tramas que perfectamente se podría haber aligerado o incluso eliminado (pienso por ejemplo en todo lo relacionado con los padres de Peter). Dicho esto, también es un espectáculo de acción impresionante que sabe cómo potenciar su vertiente más emocionante a través de sus protagonistas.

Y es que la química entre Garfield y Emma Stone siempre fue innegable, encontrando aquí su punto álgido, lo cual eleva sobremanera la película en todas las escenas que comparten ambos actores. No me olvido tampoco de lo injusto que se fue en su momento con la versión de Peter Parker que interpretó el protagonista de 'Hasta el último hombre', dejando su historia inacabada. Algo que Sony y Marvel corrigieron parcialmente años después con el lanzamiento de 'Spider-Man: No Way Home', donde Garfield volvía a dar vida al superhéroe para despedirse de los fans de Spider-Man.

En su momento ya incluí a 'The Amazing Spider-Man 2' entre las mejores películas de superhéroes de la pasada década y no me arrepiento de ello en absoluto. Por supuesto que no es la versión definitiva de este superhéroe, pero sí es mucho mejor de lo que se dijo cuando llegó a los cines en 2014 y mereció más suerte en taquilla. Sobre todo cuando lo comparamos con los títulos más recientes del Universo Marvel.

The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro' se puede ver en streaming a través de Netflix y también en Amazon Prime Video.

