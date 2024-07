El universo de ciencia ficción más ambicioso de Netflix anuncia por sorpresa una nueva entrega. Se estrena este mes de julio y cuenta con la protagonista de 'Fallout' y un inolvidable actor de 'Perdidos'

En Netflix confiaban mucho en 'Rebel Moon', el universo de ciencia ficción de Zack Snyder. Tanto es así que aceptaron hacer dos películas del tirón sin saber tan siquiera si iba a tener éxito. La realidad fue que el público no quedó nada impresionado con el resultado y está por ver que vaya a haber más largometrajes. Sin embargo, acaba de saberse que la nueva entrega llegará este mismo de julio, pero también que no es lo que nadie esperaba.

De una gran superproducción... a un podcast

No, no me estoy refiriendo a los montajes del director de los dos largometrajes ya estrenados, ya que para verlos habrá que esperar hasta el 2 de agosto. Lo que se ha anunciado ahora es una precuela situada 500 años antes y se titula 'Senescal: una historia de la luna rebelde'. En este podcast se profundizará en la historia del Jimmy original, el robot que en las películas tenía la voz del oscarizado Anthony Hopkins.

El estreno del podcast tendrá lugar este 29 de julio con el primer episodio y luego se lanzará un capítulo más durante las cinco semanas siguientes. Parece claro que el podcast viene como acompañamiento a las versiones extendidas de las películas, pero resulta un poco raro que un universo a priori tan ambicioso como el de 'Rebel Moon' haya pasado de dos superproducciones... a un podcast.

Eso sí, 'Senescal: una historia de la luna rebelde' cuenta con varios participantes de lujo, ya que su protagonista tendrá la voz de Ella Purnell, actriz que ya colaboró con Snyder en 'Ejército de los muertos' y que actualmente goza de una gran popularidad gracias a la adaptación televisiva de 'Fallout'. Además, en su reparto vocal también tendremos a Naveen Andrews, el inolvidable Sayid de 'Perdidos', Alfred Enoch, Peter Serafinowicz y Jason Isaacs.

