Es uno de los thrillers de acción más emocionantes de los últimos años. Hoy en TV, una intensa película de supervivencia

Hay actores que no terminan de despuntar como estrellas pese a que los hemos visto en multitud de películas conocidas y prácticamente siempre están bien. Uno de los primeros que me viene a la cabeza al pensar en ese fenómeno es Idris Elba, un todoterreno que todavía no ha conseguido ese éxito inapelable como protagonista. Ojalá lo hubiese conseguido con 'La bestia', un emocionante thriller de acción que no consiguió el éxito que se merecía.

Lo primero que conviene destacar con 'La bestia' es que es una película que va de cara en todo momento, ya que estamos ante un thriller con vocación de cine de serie b pero un presupuesto bastante holgado. Tras una ágil presentación de la reducida cantidad de personajes que utiliza el guion de Ryan Engle ('El pasajero'), todo se vuelva rápidamente en el motivo de su existencia: un león sanguinario sembrando el caos y Elba intentando hacerle frente.

Directa al grano

A partir de ahí encontraréis aquí una película que no se anda con matices a la hora de enfrentar al bien con el mal, ya que aquí hay un león sediento de sangre que se utiliza no tanto para convertirlo en una máquina de matar como para que el director Baltasar Kormákur ('2 Guns') vaya avivando poco a poco la tensión para sumergir más al espectador en lo que sucede en pantalla.

Me da que algunos criticarán duramente algunas reacciones de los personajes por considerar estúpido su forma de proceder, pero personalmente creo que es todo bastante razonable dentro de que encuentras en una situación en la que te mueves más por la adrenalina del momento. Y es que es evidente que no actuamos igual si estamos tan cómodamente en nuestro sofá que estando en una situación que aviva nuestros nervios. Lo típico que dicen mucho concursante de 'La ruleta de la suerte' sobre que es mucho más fácil acertar estando en casa que allí...

De hecho, 'La bestia' es una película que confía más en lo físico que en los diálogos, lo cual permite mostrar a Elba una interpretación de lo más convincente al tener que ir esforzándose cada vez más proteger a su familia y no sucumbir a los ataques del león. Todo ello muy bien resaltado por Kormákur tras las cámaras, quien potencia un ritmo ágil y sabe además cómo dar con las teclas adecuadas para que ese aire de incertidumbre no suene a artificio barato y así funcione su faceta más emocionante.

Eso sí, tampoco esperéis en 'La bestia' una película imprescindible o tan siquiera una propuesta que trascienda sus limitadas aspiraciones. Lo que sí hay aquí es un pasatiempo honesto que mezcla acción y terror con soltura y que no se alarga más de lo necesario. Tanto es así que su duración apenas llega a los 90 minutos.

Por desgracia, 'La bestia' fue una decepción comercial en cines, ya que es cierto que su coste fue de solamente 36 millones de dólares -más lo que invirtiera luego Universal en marketing-, pero es que apenas logró una recaudación mundial de 59 millones. Insuficiente tanto para rentabilizar la inversión como para despertar un mayor interés en Hollywood hacia este tipo de propuestas.

Imagino que preferirías poder ver 'La bestia' en streaming, pero actualmente no está disponible en el catálogo de ninguna plataforma española. Lo que sí podéis es aprovechar que se emite esta noche en FDF a partir de las 22:55. La otra opción que tenéis es haceros con ella en blu-ray por 19,95 euros.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las 14 mejores películas de suspense y thrillers en Netflix