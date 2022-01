'Scream' destrona a 'Spider-Man: No Way Home' en la taquilla estadounidense, pero no supera los estrenos de 'Halloween Kills' o 'Un lugar tranquilo 2'

Hemos necesitado un mes —que se dice pronto— y un psychokiller para ver a 'Spider-Man: No Way Home' abandonar el número uno de una taquilla estadounidense en la que permanecía inamovible. Pero cuatro semanas después, el regreso de Ghostface en la nueva 'Scream' ha destronado al trepamuros marvelita con un estreno —de cuatro días— nada desdeñable.

Puñalada a la araña

El largometraje de los Radio Silence —el quinto de la saga— cosechó 30,5 millones de dólares a lo largo de su primer fin de semana en cartel, que subirían a los más de 35 millones estimados si contamos con el día extra por la festividad del Martin Luther King Jr. Day. Cifras que superarían en unos 10 millones a las alcanzadas por 'No Way Home' y que alcanzarían los 53 millones de dólares si contamos los beneficios en mercados internacionales.

Esta recaudación deja en pañales a las de su predecesora; una 'Scream 4' estrenada en 2011 que debutó con 18,6 millones de dólares y que terminó su periplo en los cines de Estados Unidos con un total de 38 millones de dólares. No obstante, el retorno de Sidney, Gale y compañía no ha logrado eclipsar a otros lanzamientos del género como 'Un lugar tranquilo II', que debutó con 47,4 millones de dólares o 'Halloween Kills', que finalizó su apertura con 49,4 millones.

En España, que is different, a falta de números concretos, parece que 'Spider-Man: No Way Home' ha vuelto a liderar el box office, quedando relegada 'Scream' al segundo puesto. '¡Canta 2!', 'Mamá o papá' y 'The King's Man: La primera misión' cierran un Top 5 con lo más visto del fin de semana que continúa pidiendo a gritos un buen puñado de títulos que lo renueven.