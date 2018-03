Allison Janney, ganadora del Óscar 2018 como mejor actriz de reparto por 'Yo, Tonya'

Se sigue cumpliendo el guion previsto en las categorías interpretativas. Primero fue Sam Rockwell el que se llevó la estatuilla para casa por su participación en 'Tres anuncios en las afueras' ('Three Billboards Outside Ebbing, Missouri') y ahora ha sido Allison Janney la que se ha impuesto como mejor actriz de reparto del año por 'Yo, Tonya' ('I, Tonya').

Janney no había sido hasta ahora aspirante al Oscar, aunque no es para nada desconocedora de lo que es hacerse con un premio. Con anterioridad ya había ganado hasta en cinco ocasiones el Emmy por dar vida a C. J. Cregg en 'El ala oeste de la Casa Blanca' ('The West Wing') y a Bonnie en 'Mom'. Además fue aspirante a ese mismo galardón en otras cinco ocasiones. Era cuestión de tiempo que lo reprodujera en la gran pantalla.

Aunque sus papeles más recordados hasta la fecha habían sido en la pequeña pantalla, lo cierto es que hemos podido ver a Janney en multitud de películas como 'Vaqueros de Nueva York', 'Partes privadas', la inusual aventura cinematográfica de Howard Stern, 'Primary Colors', 'Mucho más que amigos', '10 razones para odiarte' o 'American Beauty' antes de que le llegase su primera gran oportunidad con la serie creada por Aaron Sorkin.

Actualmente sigue al frente de 'Mom' junto a Anna Faris y últimanente también ha tenido papeles secundarios en cintas como 'La chica del tren' y 'El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares' o participaciones vocales en 'Buscando a Dory', 'Los Simpson' o 'F is For Family'. Seguro que empieza a prodigarse más en la gran pantalla tras ser reconocida como la mejor actriz de reparto del año.