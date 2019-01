‘Green Book’, un paso más cerca del Óscar tras triunfar en los premios del gremio de productores

El camino de ‘Green Book’, la nueva película de Peter Farrelly, para arrasar en esta temporada de premios 2019 no está siendo, que digamos, un camino de rosas. Ya os contamos las numerosas polémicas a las que se ha tenido que enfrentar últimamente para no perder su estatus de firme candidata a alzarse con el premio gordo en los Oscars; hazaña que hoy está un paso más cerca de conseguir.

Nuestra bola de cristal particular no es otra que la Producers Guild of America, institución que ya ha anunciado las ganadoras de sus premios, siendo precisamente ‘Green Book’ la elegida como mejor película del año. ¿Qué tiene esto de especial? Pues que en los últimos 29 años, la PGA ha dado 20 veces el galardón a un filme que ha terminado alzándose con el Óscar a la mejor película.

A esto habría que sumar los premios y menciones obtenidas por parte de otros gremios y asociaciones y, por supuesto, galardones como los obtenidos en los Globos de Oro —mejor guión, mejor película y mejor actor secundario—. Si juntamos todo esto y miramos al futuro, es más que probable que Farrelly y compañía acaben subiendo al escenario a recoger la preciada estatuilla dorada el próximo 25 de febrero.

Por otra parte, la gloriosa ‘Spider-Man: Un nuevo universo’ ha sido seleccionada por la PGA como la mejor película de animación, siendo el largometraje ‘Won’t You Be My Neighbor’ el elegido como mejor documental del año. Veremos en qué acaba la cosa, pero, salvo sorpresa, este podría ser el año de ‘Green Book’.