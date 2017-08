La Academia de Hollywood tiene nuevo presidente: John Bailey sustituye a Cheryl Boone Isaacs

Los Oscar son el gran evento cinematográfico del año. Pueden gustar más o menos, pero la gran mayoría de amantes del séptimo arte siempre acaba prestando atención para conocer la identidad de los ganadores, un proceso que va mucho más allá de elegir las nominadas y posteriormente las ganadoras. La Academia de Hollywood es la encargada de supervisarlo todo, por lo que la noticia de que tiene nuevo presidente es algo en lo que merece la pena pararse un momento.

El elegido es John Bailey, veterano director de fotografía que participó en su momento en cintas como 'Gente corriente' ('Ordinary People'), 'American Gigoló', 'Atrapado en el tiempo' ('Groundhog Day'), 'Mejor... imposible' ('As Good As It Gets') o 'Los productores' ('The Producers'). Se convierte así en el trigésimo sexto presidente de la Academia de Hollywood y su elección perfectamente podría reabrir el debate sobre la diversidad de los Oscar, pues sustituye a Cheryl Boone Isaacs, la primera mujer afroamericana en ese cargo.

Resulta curioso que Isaacs tuviera ese privilegio y que bajo su mando estallasen polémicas como la de los Oscars So White. En la última ceremonia de entrega de estos galardones empezó a reconducirse la situación gracias a los premios para 'Moonlight', Mahershala Ali o Viola Davis, pero queda la duda sobre si los miembros de la Academia de Hollywood pueden considerar que eso sea suficiente y vuelvan a las andadas. No olvidemos que Halle Berry y Denzel Washington también ganaron la estatuilla el mismo año y eso no cambió realmente nada.

No obstante, Isaacs empezó a acelerar el proceso para que las mujeres y las minorías tengan una mayor representación entre los votantes -el objetivo es que la cifra se duplique para 2020-. Eso se ha traducido en que en 2017 se ha invitado a la cifra récord de 774 nuevos miembros de 57 países diferentes. Para que os hagáis una idea, la Academia tiene más de 7.000 miembros, por lo que estamos hablando de un incremento que ronda el 10% en apenas un año. Pese a ello, los hombres blancos siguen siendo clara mayoría.

Ahora Bailey tendrá que lidiar con el hecho de ser el nuevo rostro de la Academia de Hollywood, con todas las críticas que eso conlleva, y con la necesidad de negociar con Dawn Hudson, la directora ejecutiva de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la forma de abordar la ceremonia. Es una pena que Laura Dern rechazase la candidatura, pues casi se daba por sentado que ella sería la elegida. Sin embargo, alegó sobrecarga de trabajo y propuso a David Rubin, quien no logró derrotar a Bailey en las votaciones.

Vía | The Wrap