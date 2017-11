Las 17 películas a las que hay que seguir la pista de cara a los Premios Óscar 2018

Nos acercamos peligrosamente al final de año y con él, a la siempre trepidante temporada de premios. Los 90º Premios Oscar se celebrarán el próximo 4 de marzo y hasta entonces, sindicatos, gremios varios, asociaciones y crítica especializada de diferentes ciudades a lo largo y ancho de Estados Unidos darán sus galardones anuales, catapulando a un buen puñado de títulos y definiéndolas como las películas del año.

Los meses de octubre y noviembre marcan el arranque definitivo de la carrera por el Oscar con el anuncio de las nominaciones de los Gotham Film Awards, cuya ceremonia se celebrará el próximo 27 de noviembre y cuya película ganadora de los últimos 3 años, terminó alzándose con el Oscar a la Mejor Película -'Birdman' (Alejandro González Iñárritu, 2015), 'Spotlight' (Thomas McCarthy, 2016) y 'Moonlight' (Barry Jenkins, 2017) y con la entrega de los Hollywood Film Awards. Así que...¿cuáles son las películas que van a marcar la temporada?

El pistoletazo de salida: los Gotham Film Awards y los Hollywood Film Awards

Los IFP (Independent Feature Project), entregan cada año los Gotham Film Awards, los primeros premios que se anuncian y entregan de la temporada. Son los primeros que confirman lo que ya se viene augurando desde el final del último gran festival con estrenos norteamericanos, el Festival de Toronto. Y las teorías parecen cumplirse, aunque esto acaba de empezar y muchos títulos pueden caerse por el camino.

Las películas candidatas al premio a la mejor película son 'I, Tonya' (Craig Gillespie), 'Call Me By Your Name' (Luca Guadagnino), 'The Florida Project' (Sean S. Baker), 'Déjame salir' (Jordan Peel) -que además lidera los premios con cuatro candidaturas- y 'Good Time' (Ben Safdie, Josh Safdie).

Cinco películas que, por unas razones u otras, han dado mucho que hablar a su paso por festivales y estrenos, consiguiendo el aplauso casi unánime de la prensa. A estas películas, cuyos trabajos actorales también están siendo muy alabados, otros títulos como 'Lady Bird' de Greta Gerwig, 'The Disaster Artist' de James Franco o 'The Meyorowitz Stories' de Noah Baumbach también han conseguido nominación en categorías de guión, o interpretación.

Los que sí han celebrado ya su ceremonia de entrega han sido los Hollywood Film Awards, que han encumbrado Joe Wright como Mejor Director por 'Darkest Hour' y premiado a Jake Gyllenhaal por 'Stronger' y Kate Winslet por 'Wonder Wheel', como Mejores Actores Protagonistas, mientras que Sam Rockwell y Allison Janney, lograban lo propio en las categorías de secundarios por 'Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Misouri' y 'I, Tonya', respectivamente.

Gyllenhaal con su HFA por 'Stronger'

Pero las candidatas a los Gotham Film Awards y los ganadores de los HFA no son las únicas favoritas a los Oscar en el arranque de la carrera. Hay más, bastantes más. Así que, teniendo como referencias webs especializadas en la cursa por la estatuilla dorada como Premios Oscar o medios internacionales como The Guardian o Indiewire, os hablamos de las 17 que ya van a por el Oscar.

'I, Tonya' de Craig Gillespie

En Hollywood se habla, y mucho, de lo nuevo de Craig Gillespie desde el pasado mes de septiembre, cuando tuvo su premiere mundial en el marco del Festival de Cine de Toronto, donde se quedó a las puertas del Premio del Público pero donde dejó claro una cosa: es una de las películas del año y casi no hay duda, de que sus actrices, Margot Robbie y Alison Janney serán dos de las favoritas en las categorías de Mejor Actriz Protagonista y Mejor Actriz Secundaria respectivamente.

En 'I, Tonya' se nos presenta la historia real de Tonya Harding, una estrella del patinaje artístico estadounidense, que aunque aquí en España no la conozcamos, fue la protagonista de una de las polémicas más sonadas del mundo del deporte, al ser sospechosa de planear un ataque con una barra de hierro a su gran rival.

'Dunkerque' de Christopher Nolan

Cuando 'Dukerque' de Christopher Nolan se estrenaba el pasado verano, parecía no haber duda: va a arrasar en los Oscar 2018. Cuatro meses después, sigue estando en cabeza de muchas quinielas y listas especializadas, sobre todo para las categorías de Mejor Película y Mejor Dirección, sin contar con el aluvión de nominaciones en las categorías técnicas que recibirá, incluyendo la de Mejor Fotografía o Banda Sonora, que corre a cargo del grandísimo Hans Zimmer.

Protagonizada por Tom Hardy, Cillian Murphy y Mark Rylance, entre otros, 'Dunkerque' cuenta la historia real de la Operación Dinamo, que tuvo lugar durante la II Guerra Mundial en la ciudad Francesa de Dunkerke y que permitió la huida de más de 300.000 soldados británicos, galos y belgas frente a la invasión del ejército nazi.

'Call Me By Your Name' de Luca Guadagnino

El hype sobre 'Call Me By Your Name', la nueva película del italiano Luca Guadagnino se remonta al mes de enero, cuando se presentó en el Festival de Cine de Sundance, donde se convirtió en la película más alabada y deseada. Desde entonces, el hype no ha hecho más que crecer hasta convertirla en uno de los títulos más potentes en la carrera de los Oscar que comienza.

Protagonizada por el jovencísimo Thimothée Chamalet -dicen que ofrece una de las mejores interpretaciones del año- y Armie Hammer, la película cuenta la sensual y complicada relación de verano entre un adolescente francés y un universitario estadounidense durante las vacaciones en la idílica Lombardía de los años 80. Suenan nominaciones a Mejor Película, Dirección, Guión Adaptado -a cargo de James Ivory-, Actor Protagonista para Chamalet y Secundario para Hammer.

'La forma del agua' de Guillermo del Toro

¡Menuda sorpresa nos dio a todos Guillermo del Toro al ganar el León de Oro a la Mejor Película con 'La forma del agua' , su último trabajo! Y no porque las críticas no fueran buenas -al contrario, fueron buenísimas- sino por no ser el tipo de películas que triunfan en festivales. Protagonizada por Sally Hawins, Michael Shannon y Octavia Spencer, la película ya suena como favorita a estar nominada a Mejor Película, Director, Actriz Principal y Secundaria, Guión Original y otros tantos técnicos.

En su nueva película, del Toro vuelve a crear un universo muy particular al trasladarnos a 1962 para contarnos la curiosa historia de amor entre una empleada de limpieza muda que trabaja en un laboratorio del gobierno y entre una extraña y muy humana criatura anfibia.

'Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Misuri' de Martin McDonagh

'Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Misuri' es el tercer largometraje del director británico irlandés Martin McDonagh tras dos notabilísimos títulos que dieron mucho que hablar en la industria europea: 'Escondidos en Brujas' (2008) y 'Siete psicópatas' (2012). Con este tercer trabajo, McDongh va directo a conquistar Hollywood y sin ir más lejos, ya se alzó con el Premio del Público en el pasado Festival de Cine de Toronto.

Con una Frances McDormand dando vida a una madre coraje que decide iniciar una guerra contra la policía tras el asesinato de su hija, al darse cuenta de que la policía está más interesada en torturar a los afroamericanos que en hacer justicia. Como no, todo el mundo ve a McDormand nominada en la categoría a la Mejor Actriz, mientras que la película también parte como una de las favoritas a la Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Original.

'The Florida Project' de Sean Baker

Otra sensación festivalera: uno de esos títulos pequeños que conquistan a todos por su energía. Es el caso de 'The Florida Project' de Sean Baker, que tuvo su premiere mundiar en la Quincena de los Realizadores, donde conquistó, literalmente, a todo aquel que la vio. La película apunta a ser uno de esos pequeños milagros que llegan a colarse en los Oscar.

Protagonizada por Willem Dafoe, Caleb Landry Jones y un adorable trío de niños, la película sigue a Moonee, una niña de 6 años y a su rebelde madre Halley, a lo largo de un verano, para mostrarnos como es vivir en 'The Magic Castle' un motel de carretera situado muy cerca de la imaginada utopía de Disney World. La película gusta tanto que podría colarse en la categoría de Mejor Película, Mejor Dirección y hasta Mejor Actor Secundario para Dafoe. Uno de esos pequeños milagros sobre superación y clases sociales que gusta tanto en Hollywood.

'Lady Bird' de Greta Gerwig

Puede que de toda la lista sea una de las que, una servidora, espera ver con más ansias y es que todo lo que toca Greta Gerwig lo convierte en algo muy, muy especial. 'Lady Bird' es su debut como directora y tras su paso por el Festival de Telluride y Toronto, parece que va camino de encumbrarse como uno de los mejores debuts del años. De hecho, en su estreno limitado de película independiente en USA ha obtenido el mejor rendimiento por copia del año y ya tiene una puntuación de 100% en Rotten Tomatoes.

Protagonizada por Saoirse Ronana quien, de nuevo, tiene muchas posibilidades de conseguir una nominación a la Mejor Actriz, esta película 'coming-of-age' va ganando puntos con el paso de las semanas y las críticas recibidas en USA tras su estreno son inmejorables. Sin ir más lejos, en los Gotham ya ha conseguido tres nominaciones: Actriz, Guión y Dirección Novel. Y si sigue así, en los Oscar podría colarse en Mejor Película. Junto a 'The Florida Project', puede ser uno de los fenómenos indie del año.

'Blade Runner 2049' de Denis Villeneuve

Creo que nadie duda de que 'Blade Runner 2049', la secuela de la película de culto de Ridley Scott, que ha dirigido Denis Villeneuve vaya a arrasar en los apartados técnicos de los Oscar. Y es que es muy díficil encontrar rival a la Fotografía de Roger Deakins -que ya ha ganado el Hollywood Film Award- o el estimulante Diseño de Producción.

Mientras que los trabajos de Ryan Gosling y Harrison Ford están un poco lejos de ser los favoritos, la maestría y pulso narrativo del siempre potente Villeneuve podrían hacer que sí se colara en las categorías más importantes de Mejor Película y Mejor Dirección. Los replicantes han vuelto y por la puerta grande.

'The Post' de Steven Spielberg

Si Steven Spielberg tiene una película, su presencia en los Oscar es casi indiscutible. 'The Post' es su nueva película, y es que además, sigue ganando puntos para que, sin saber mucho de ella, sea una dura contrincante, al descubrir que Meryl Streep y Tom Hanks la protagonizan. Los medios especializados la ven como firme futura candidata a Mejor Película, Dirección, Actriz, Guión Original y Música, firmada por el mismísimo John Williams.

'The Post' cuenta la historia real de la batalla de los periódicos The Washington Post y The New York Times contra el Gobierno y el encubrimiento masivo de este de documentos del Pentágono sobre la guerra de Vietnam. La cinta, se centra en la figura de Kay Graham, primera mujer editora de un gran periódico, y su director Ben Bradlee, y su lucha a favor de la libertad de expresión tratando de sacar a la luz los secretos del Gobierno estadounidense durante cuatro décadas.

'Darkest Hour' de Joe Wright

Todavía estamos al comienzo de la carrera, pero hay un Oscar que parece estar bastante claro: el de Mejor Actor para Gardy Oldman en 'Darkest Hour', un drama histórico en el que el actor da vida -y luce irreconocible- a Winston Churchill al comiendo de la II Guerra Mundial y sus esfuerzos por conseguir que Inglaterra se opusiera a la Alemania nazi y entrara en el conflicto bélico en lugar de negociar un tratado.

Y aunque los biopics gustan mucho en Hollywood, 'Darkest Hour', de momento, no está entre las favoritas en los análisis de los especialistas para optar al Oscar a la Mejor Película y la Mejor Dirección, pero si entre el Top 15. Pero nunca se sabe...las próximas semanas son muy intensas y de un momento a otro pueden cambiar las tornas. Tendremos que seguirla muy de cerca.

'Mudbound' de Dee Rees

En el pasado Festival de Sundance, Netflix se hizo con los derechos de 'Mudbound', ganando la puja a distribuidoras tan influentes ahora mismo en USA como A24 -distribuyó, por ejemplo, 'Moonlight' el año pasado y 'La habitación' hace 2 años, ambas triunfadoras en los Oscar-. Dirigida por Dee Rees y protagonizada por Carey Mulligan, Garrett Hedlund y Jason Clarke va subiendo puestos en el top 10, sin prisa pero sin pausa.

Basada en la novela homónima de Hillary Jordan, 'Mudbound' cuenta la historia de dos familias de Misisipi amigas, una blanca y otra negra, que deberán afrontar los prejuicios raciales en un mundo dividivo por la II Guerra Mundial. La película recibe muy benas críticas haya donde va y podría dar la sorpresa. Además, no tendremos que esperar para verla. Llegará a Netflix el próximo 17 de noviembre.

'The Disaster Artist' de James Franco

Hace tan sólo unos meses, James Franco ganaba la Concha de Oro por 'The Disaster Artist', su nueva película como director que relata la historia real del rodaje de la película de culto 'The Room' (2003), de Tommy Wiseau y que él mismo protagoniza junto a su hermano Dave.

Y aunque está muy lejos de ser favorita en categorías como la de Mejor Película o Director, James Franco sí podría optar al premio como Mejor Actor. Y es que su desternillante interpretación recibe alabanzas allí por donde pasa y sería una forma de recompensar que lleva años siendo uno de los mejores actores de su generación y casi nunca se lo tomó en serio.

'Déjame Salir' de Jordan Peel

Aunque casi la hemos olvidado desde que se estrenó en mayo, 'Déjame salir' de Jordan Peel es una de las candidatas a la Mejor Película de los Gotham Film Awards y como os dijimos antes, en los últimos tres años, la ganadora de estos premios ha terminado haciéndose con el Oscar a la Mejor Película.

Este fenómeno del terror reciente cuenta la historia de un joven afroamericano que visita a la familia adinerada de su novia blanca. Y lo que parece un comportamiento extraño a causa de la diferencia racial entre su hija y su nueva pareja, se convertirá en una serie de inquietantes descubrimientos que llevarán a descubrir una verdad inimaginable.

'El hilo invisible' de Paul Thomas Anderson

PTA -Paul Thomas Anderson- tiene nueva película, 'El hilo invisible' ('Phantom Thread') y eso siempre es una buena noticia para el cinéfilo y de cara a los académicos de Hollywood, y es que es uno de los autores de culto más respetados y valorados y por lo tanto, carne de cañón si vuelves a contar con el inigualable Daniel Day Lewis para protagonizarla -quien ya ganó uno Oscar por su anterior colaboración: 'Pozos de ambición'-.

Y aunque aún no queda claro si terminará optando a los Oscar gordos, de lo que no hay duda es que Day Lewis competirá por la estatuilla al Mejor Actor. En la cinta, el actor da vida a un prestigioso diseñador de moda británico de los años 50 y su relación con una mujer llamada Alma, que seconvertirá en su musa y amante.

'La gran enfermedad del amor' de Michael Showalter

Sin duda, 'La gran enfermedad del amor' ha sido la gran sensación indie del año y sobre todo, la gran sorpresa, debido a sus buenísimos datos de taquilla en Estados Unidos. Y lo cierto es que la cinta de Showalter, que cuenta la romántica historia real de Kumail Nanjiani y su mujer Emily V. Gordon -escrita por ellos mismos y protagonizada por él y Zoe Kazan-, parece modernizar la manida ecuación de la comedia romántica.

En la película conocemos la historia del comienzo de su relación, tras conocerse en uno de los espectáculos de stand-comedy de él, que se vio truncada con el diagnosis de ella de una enfermedad rara. Diferencias culturales y religiosas y la enfermedad de ella, dificulta que su atracción y la relación avance con normalidad. Aunque parece poco probable, su estatus de 'fenómeno indie' en Estados Unidos, podría hacer que se colase en alguna categoría en los Oscar.

'Good Time' de Ben Safdie y Josh Safdie

Otra interpretación que parece haber gustado mucho a la crítica y suponemos, gustará a los académicos -aunque nunca se sabe- es la de Robert Pattinson en 'Good Time', la última película de los hermanos Safdie que recibió extraordinarias críticas en el pasado Festival de Cannes, sobre todo, para el trabajo de Pattinson. Y aunque la competición es dura, podría optar al Oscar al Mejor Actor.

En la cinta, Pattinson da vida a un hombre que hará todo lo posible para sacar a su hermano de la cárcel, recién encarcelado. Su plan le llevará a involucrarse en una oleada de violencia, caos y adrenalina que no sólo pondrá su vida en peligro, si no también la de su hermano.

'Stronger' de David Gordon Green

Otro obvio candidato al Oscar al Mejor Actor es Jake Gyllenhaall, que convierte en oro todo aquello que toca. Será por su trabajo en 'Stronger' de David Gordon Green, donde da vida a Jeff Bauman, un superviviente de los atentados de la maratón de Bostón de 2013. Una historia de se superación, de amor y en la que, auguramos, Gyllenhaal aprueba con nota.

Basada en una historia real, Bauman esperaba a su ex-novia en la línea de meta para recuperarla cuando tuvo lugar la explosión que provocó que perdiera las dos piernas. Su recuperación física y emocional, hizo que pudiera identificar a uno de los terroristas.